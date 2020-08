Ibiza-Protokoll – Strache: "Was will sie?"

„Was will sie?“

Strache und Gudenus waren durchaus darauf erpicht, mit der Oligarchin ins Geschäft zu kommen – mehr noch: Sie forderten sie immer wieder dazu auf, ihnen mitzuteilen, welche Projekte ihr vorschweben würden. „Schau, schau, nein, was sie im Osten erwartet spielt es bei uns nicht, so das muss ich mal sagen, sie, nein, nein, sie muss sagen, dieser Geschäftszweig, dieser Geschäftszweig, und dieser Geschäftszweig interessiert uns. Und dann schauen wir uns an, dann schauen wir uns an, was ist bei uns der Vorteil“, sagt Strache zu JH. Dieser nennt ein paar Beispiele, wie „diese Geothermiegschicht“, Bundesheerkaserne, Telekommunikation, Infrastruktur, Flughäfen, Autobahnen. Strache ist Feuer und Flamme: „Genau, schau und da sind wir jetzt genau beim Thema Strabag, Autobahnen, du, das Erste in einer Regierungsbeteiligung, was ich heute zusagen kann, ist, der Haselsteiner kriegt keine Aufträge mehr. So ok und dann haben wir ein riesen Volumen.“ JH insistiert weiter, Makarov brauche „mehr oder weniger definitive Zusagen auf egal was. Es gibt 20 verschiedene Optionen und sie braucht klar, irgendwas!“ Das sei unredlich, erwidert Strache, um einige Zeit später zu fragen: „Was können wir tun? Dann muss sie definieren, was will sie? Ganz offen. Da muss ich wissen: Liberalisierung des Glücksspielmarktes, staatspolitische Wassergeschichte mit einem privaten Investor… das muss man definieren“. Gudenus sekundiert: „You told me you have 20 projects. We just heard one. Tell us what you want and then, okay?“ – „Im Prinzip alles was erlaubt ein Staatsauftrag mit Überpreis“, erwidert JH und führt abermals Autobahnen und Flughäfen an. Ja, meint Strache, bei Autobahnen sei er sofort dabei. Dann bekäme statt der Strabag Makarov die Aufträge. „Der Punkt ist nicht der öffentliche Auftrag. Der Punkt ist der Überpreis der garantiert wird“ sagt JH. „Nochmal, du, beim staatlichen Auftrag hast du das“, versichert Strache. Diese Aussage lässt wiederum Gudenus etwas unrund werden: „Das wird man nie aussprechen. Das wirst du nie aussprechen. Das macht man nicht“. Ausgesprochen wurde es laut Protokoll aber doch – und noch dazu auf Video festgehalten. Straches Anwalt teilt auf Anfrage mit, sein Mandant habe das Wort „Überpreis“ nicht wahrgenommen und lehne dies „kategorisch“ ab.