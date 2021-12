Die Impfpflicht greift in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit ein. Dafür braucht es eine gute Rechtfertigung. Bis hierher herrscht Einigkeit. Und hier endet sie: Ist der Eingriff wirklich nötig? Führt er zum gewünschten Ziel? Sind gelindere Mittel ausgeschöpft? Darüber gehen die Ansichten auseinander. Sorgfältiges Abwägen wäre nötig. Doch das hat in der pandemiebefeuerten Debatte einen schlechten Stand - auch wenn in politischen Statements neuerdings gerne das "Gemeinsame" und die "ausgestreckte Hand" beschworen werden. "Ich möchte zur Versachlichung beitragen",sagt Rechtsanwalt Schmaus. Ein Judikat des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) soll dabei helfen. Die Richter in Straßburg hatten sich im April mit dem Thema herumgeschlagen. Anlass waren verpflichtende Impfungen gegen Diphtherie, Masern, Röteln und andere Kinderkrankheiten in der Tschechischen Republik. Kinder ohne die verlangten Einträge im Impfpass dürfen nicht mehr in den Kindergarten.