Impftiraden und kühle Köpfe auf der Intensivstation

Geht es Ihnen auch so, dass Sie kaum noch Menschen treffen, die einen kühlen Kopf bewahren? Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich versuche, die Causa prima nur beiläufig zu streifen oder – wie den sprichwörtlichen Elefanten im Raum – ganz auszublenden. So zu tun, als wäre die Pandemie nicht so wichtig oder überhaupt nicht da, ist kein sehr erwachsener Zugang, das gebe ich gerne zu. Aber ich habe in diesem Punkt ein bisschen Verständnis für mich. Und natürlich auch für alle anderen, die sich in den aufgeheizten Impfpflicht-Debatten und angesichts zunehmend aggressiver Manifestationen auf der Straße ab und zu wegducken. Man hofft halt, „im Leo“ ein bisschen erholsame Abkühlung zu finden.

Das Gespräch mit der Intensivmedizinerin Stephanie Neuhold für die Geschichte im aktuellen profil war eine wohltuende Ausnahme und hat schon deshalb einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen. Man möchte meinen, dass einer Ärztin, die im wichtigsten Corona-Spital der Millionen-Metropole Wien die Intensivstation leitet und seit eineinhalb Jahren hautnah miterlebt, wie Menschen nach einer Covid-19-Infektion mit dem Tod ringen, dass so jemandem auch einmal „das Geimpfte aufgeht“. Es wäre nachvollziehbar. Zumal das Gros ihrer Patienten ungeimpft ist und die Ärztin sich ausrechnen kann, wie oft ein dramatischer Überlebenskampf vermeidbar gewesen wäre. Aber nein.

Als Neuhold vergangene Woche eine Dienstpause für ein profil-Video opferte, sagte sie, viele hätten „aus welchen Gründen auch immer den Sinn der Impfung noch nicht verstanden“. Auf das kleine „noch“ im Satz kommt es an, weil damit die Tür einen Spalt offen bleibt. Sie sagte das nicht bloß für das Video. Als meine Kollegin Patricia Bartos ihr Mikro und die Kamera eingepackt hatte, hakte ich nach: Sollte jemals Triage im engeren Sinne nötig werden, würden Geimpfte und Ungeimpfte immer noch gleich behandelt? Empfinde sie das insgeheim nicht doch als Zumutung? Für sie seien alle schwerkrank, antwortete Stephanie Neuhold – off the record, wie das im Journalistenjargon heißt. Fange man erst einmal an, die einen für behandlungswürdig zu halten und die anderen nicht – „machen wir uns doch selbst kaputt“.