Impfpflicht: Was (wahrscheinlich) kommt und was noch umstritten ist

Nach dem Runden Tisch der Regierung mit den Oppositionsparteien - plus Experten, minus FPÖ - stellen sich Karoline Edtstadler (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) den Fragen der Journalisten. Dabei räumte Mückstein mit einem Szenario auf, das in den vergangen Tagen die Runde machte: Die Impfpflicht sei nur ein Bluff, um die Impfquote raufzutreiben. Steigt sie stark genug, kann die Impfpflicht entfallen. "Die Impfpflicht kommt fix am 1. Februar", dementiert Mückstein diese Gerüchte. Es scheint fast so, als freunde sich die Regierung immer mehr mit ihrem Vorhaben an, das zunächst nur dazu diente, den Zorn der Geimpften über den neuerlichen Lockdown zu dämpfen. Sie stolperte regelrecht hinein in die Impfpflicht, die sie zuvor 1,5 Jahre hartnäckigst dementierte. Doch je mehr Länder in Europa sich nun ebenfalls dafür erwärmen, desto stolzer ist man auf den forschen Schritt. Der designierte deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz will eine Impfpflicht noch in diesem Jahr auf den Weg bringen.

"Österreich geht voran", sagt Mückstein mit einer Überzeugung in der Stimme, die ihm dieser Tage oft fehlte. "Wir wären das erste Land in Europa", sagt Edtstadler. Okay. Aber womit genau?