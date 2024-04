Impressumspflicht: Nicht einmal Digitalisierungsstaatssekretär hielt sich daran

Die Wiener SPÖ-Stadträtin Ulli Sima will nicht, dass in den Kommentaren unter ihren Social Media-Beiträgen zu viele Emojis gepostet werden. Das hat die Wiener SPÖ-Stadträtin in einer recht umfassenden Netiquette-Auflistung auf Facebook festgehalten: „Emojis sind eher für den schriftlichen Austausch mit Freunden gedacht. Daher wohl dosiert benutzen“, heißt es da. So umfassend dieses Regelwerk ist, so nachlässig ist Sima in puncto Offenlegung. Zwar ist die Mobilitätsstadträtin auf ihrer Facebookseite als Medieninhaberin eingetragen und führt eine Erklärung über die grundlegende Richtung gemäß dem Mediengesetz an, auf ihrer Website www.ullisima.at fehlen diese Angaben aber gänzlich.

Ulli Sima ist nicht die einzige, die in puncto Impressumspflicht schleißig ist.