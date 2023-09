Die Influencer der Regierung – und was sie kosten

Eine der Kampagnen soll über die Gefahren von Hass im Netz sensibilisieren – und Opfer zu den Anlaufstellen der Justiz lotsen. Dafür hat sich Alma Zadić Unterstützung geholt, und zwar von zwei Influencern, die in der jungen Zielgruppe Promistatus genießen: Satans Bratan und Christl Clear versammeln auf Instagram 147.000 bzw. 50.000 Follower.

Gemeinsam mit den beiden Influencern enthüllte die Justizministerin Anfang März ein Citylight-Plakat mit der Message: “Das Internet ist kein rechtsfreier Raum”. Ein Video davon postete sie auch auf ihren Instagram- und TikTok-Profilen, wobei beide Influencer zu Wort kommen und die Kampagne loben. Einen Hinweis auf eine bezahlte Kooperation hat die Justizministerin dort übrigens nicht angebracht. Obwohl das Ressort auf profil-Anfrage zugibt, dass “10.300 Euro (netto)” an die beiden Influencer flossen. Das BMJ: “Die Kosten umfassen sowohl TikToks, Reels und Stories als auch die Mitwirkung am Medientermin zur Enthüllung der Citylights am 3. März 2023.”

Alma Zadić ist nicht die einzige Politikerin, die auf Influencer setzt. “Auf sozialen Medien erreiche ich de facto die gesamte Jugend”, sagt Florian Bösenkopf, Geschäftsführer von influence.vision, einem Vermittlungsmarktplatz für Content Creators. Die Mischung zwischen Information, Popkultur und Unterhaltung komme bei der jungen Zielgruppe an, deshalb sei es “legitim, dass auch die Politik auf Influencer setzt”. Ein Influencer müsse dabei kein solcher von Beruf sein: “Es geht rein darum, dass die Person seine aktuelle Reichweite zur Verfügung stellt.”

Sozialminister Johannes Rauch gab für das Jahr 2023 insgesamt 20 Videos beim Social-Media-Journalismus-Projekt “Die Chefredaktion” in Auftrag. Kostenpunkt: 80.000 Euro. Das geht aus einer aktuellen Anfragebeantwortung von Rauch an den SPÖ-Klubobmann Philipp Kucher hervor. Durch die Kampagne werde insbesondere der Fokus auf junge Menschen mit Migrationsbiografie gerichtet. In den kurzen Videoclips (Reels) vermittelt das “Chefredaktion”-Team “Wissen um die Themen wie Lebensmittel, Finanzen, Einkaufen, Umgang mit Haustieren etc.” Das Ziel laut Anfragebeantwortung: “Unliebsame persönliche oder finanzielle Entwicklungen vermeiden”.