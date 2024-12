Innenminister Karner will 40.000 Syrern Asylstatus aberkennen

In Österreich leben über 100.000 syrische Flüchtlinge. Das Innenministerium unter Gerhard Karner hat nun begonnen, 40.000 von ihnen zu informieren, dass ein Asyl-Aberkennungsverfahren eingeleitet wird. Es handelt sich um Personen, die kürzer als fünf Jahre in Österreich sind. Über fünf Jahre gilt ein verfestigter Aufenthalt. Die nun betroffene Gruppe ist deswegen so groß, weil auf die erste Flüchtlingswelle aus Syrien im Jahr 2015 eine zweite Welle ab dem Jahr 2020 folgte, inklusive eines starken Familiennachzugs. Diese zweite Gruppe ist kürzer als fünf Jahre im Land.

Grund für die Aberkennungs-Offensive des Innenministeriums ist die völlig veränderte Ausgangslage in Syrien. Den allermeisten Syrern wurde deswegen Schutz gewährt, weil sie nicht für die Armee des Diktators Baschar-Al-Assad kämpfen wollten und glaubhaft machten, dass sie in diesem Fall gezwungen wären, Kriegsverbrechen zu begehen. Mit dem Sturz des Diktators fällt dieser Asylgrund weg.