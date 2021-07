"Integrationsbotschafter distanzieren sich von Minister Kurz", schreibt das Migranten-Magazin "Bum Media" am 8. Mai, gespickt mit harschen Zitaten. Am 10. Mai stellt der Integrationsfonds in einer Aussendung klar: "Die Integrationsbotschafter stehen zu den Zielen von Zusammen Österreich" und bildet die Hauptkritiker ab. Was stimmt? "Ich stehe weiter zu dem Projekt. Wir sind ja keine Sekte mit einer einzigen Meinung. Aber meine Kritik an den Überlegungen für ein Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst bleibt aufrecht. Damit kann man gut Stimmen sammeln, aber es wäre ein irrsinniger Rückschritt", sagt die Mode-Unternehmerin und konvertierte Muslima Roma Bemat, die selbst einen losen Umgang mit dem Kopftuch pflegt. Der irischstämmige Flüchtlingsbetreuer Desmond Doyle meint: "Mit Verboten bewirkt man nichts. Man muss Frauen klarmachen, dass sie freie Menschen sind." Als Distanzierung wolle er das aber nicht verstanden wissen.