Von unserem Weihnachtsgeschenk haben Sie sicher schon gehört. Ein Glas Marmelade aus Fallobst, das für zwei, drei Brote reicht. "Es wirkt, als hätten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wiener Linien nur auf ein Ventil für ihren Frust gewartet. Bei Hintergrundgesprächen ist die Weihnachtsmarmelade in aller Munde. Namentlich zitieren lassen sich selbst langgediente Lenkerinnen und Lenker aus Angst vor Konsequenzen nicht.



Derzeit stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von allen Seiten unter Druck, Fahrgäste lassen ihren Frust über lange Wartezeiten zuweilen an den Lenkerinnen und Lenkern aus. Das Unternehmen drängt auf Sonderschichten, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.



Besonders betroffen ist die Straßenbahnflotte. "Linie 2 am Abend: 30 bis 40 Minuten"-"40 Minuten auf den 60er warten, am Vormittag!"-"43er kommt eh schon in 23 Minuten." Frustrierte Postings in sozialen Medien mit Bildern von Anzeigetafeln gehören mittlerweile zum Zeitvertreib. Am Mittwoch wurden die Intervalle auf mehreren Linien erneut gestreckt. Für Straßenbahn und Bus fehlen bereits je 100 Lenkerinnen und Lenker. "Bei uns in der U-Bahn fängt es auch langsam an. Schichten können nicht besetzt werden, Züge fallen aus, immer weniger Urlaub wird genehmigt",sagt eine Mitarbeiterin, die seit über fünf Jahren im Untergrund arbeitet.



Mit ihrer Verlässlichkeit leisteten die Wiener Linien bisher einen Beitrag, dass Wien Jahr für Jahr zur "lebenswertesten Stadt der Welt" gewählt wurde. Umso schmerzvoller ist der Imageverlust. Wien ist nicht unbedingt anders. In ganz Österreich müssen Verkehrsbetriebe Intervalle verlängern, weil sie kein Personal finden. Doch bei einem Verkehrsriesen wie den Wiener Linien mit 8700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jährlich fast eine Milliarde Passagiere befördern, stellt sich die Frage: Waren die Engpässe wirklich nicht vorhersehbar? Sechs Gründe für die langen Wartezeiten.

Der Pensionsschock

Geburtenstarke Jahrgänge gehen in Pension, geburtenschwache Jahrgänge rücken nach. So lautet die Formel hinter dem grassierenden Arbeitskräftemangel quer durch Österreich.



Als Ausrede taugt die Pensionierungswelle allerdings nur bedingt, denn sie musste im Personalbüro der Wiener Linien vorhersehbar gewesen sein. Allein im vergangenen Jahr wurden 600 Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet. Die Wiener Linien wollen gar nichts übersehen haben: "Wir bereiten uns seit langer Zeit auf die Pensionierungswelle vor und haben in den vergangenen Jahren die Anzahl unserer Ausbildungsplätze sukzessive nach oben geschraubt",teilt eine Sprecherin mit. 270 seien es aktuell nur im Straßenbahnbereich. Das Problem: Zu wenige Bewerber schließen die Ausbildung ab.