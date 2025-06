Schüssel: „Das profil entspricht nicht unbedingt der Werthaltung der ÖVP“

Ich bin fast so alt wie die Zweite Republik. Und ich weiß, wie es früher war. Meine Mutter hat mit mir als Kind ins Almtal ziehen müssen, weil es in Wien nichts zum Essen gegeben hat. Sie hätte mich nicht ernähren können. Sie hat in Oberösterreich als Marktbäuerin gearbeitet.

Was macht Sie so zuversichtlich?

Wenn man sich die geopolitische Lage, die EU, die Wirtschaftssituation in Österreich ansieht, ist es manchmal tatsächlich nicht ganz einfach, positive Stimmung zu verbreiten. Wir erleben den Krieg in der Ukraine oder das Leid im Sudan und im Gazastreifen in Echtzeit. Aber Karl Popper hat einmal gesagt: Optimismus ist Pflicht. Wir brauchen dazu aber Beispiele für das Gelingende. Und die gibt es zuhauf. Ich glaube nach wie vor, dass wir in Österreich im internationalen Vergleich in einem kleinen Paradies leben.

Ich sitze seit vielen Jahren in der Allensbach-Stiftung. Dort wird auf hohem Niveau Medienforschung betrieben. Eine Analyse von Beiträgen in Qualitätsmedien hat ergeben, dass in den 1980er-Jahren das Verhältnis zwischen positiven und negativen Meldungen eins zu zwei war. Heute liegt das Verhältnis bei eins zu fünf. Das ist schon eine massive Verschiebung. Wir werden mit negativen Meldungen überfüttert.

Natürlich, jede Woche. Den „Guardian“ und die „New York Times“ lese ich online, was ich aber nicht so gerne habe. Ich brauche das Rascheln von Papier. Da bin ich ein alter Dinosaurier.

Ich halte nichts von gegenseitigen Strafanzeigen. Ich war immer ein leidenschaftlicher Abgeordneter. Die parlamentarische Demokratie wird allerdings abgewertet. Das fängt bei vielen kleinen Dingen an. Ob das die Infragestellung der ordentlichen Bezahlung ist, die Dienstauto-Diskussion oder die Frage der Immunität. Es hat einen grundsätzlichen Sinn, dass ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete in der politischen Tätigkeit auf keinen Fall von irgendeiner Exekutive, sei es Polizei, Staatsanwalt oder gar ein Gericht, belangt werden darf. Die politische Tätigkeit eines Volksvertreters muss in allen Lagen geschützt sein. Dass das heutzutage nicht einmal mehr die Politiker begreifen, irritiert mich.

Die Demokratie lebt von der Auseinandersetzung. Es heißt ja auch: Democracy needs Drama. Und sie braucht Diversität. Es ist schlecht, wenn alle Politiker das Gleiche sagen. Dann hast du als Bürger kaum eine Wahlmöglichkeit. Ich habe mich immer der Auseinandersetzung gestellt, in den Medien, aber auch im Parlament, das der demokratische Kampfplatz ist.

profil wurde im Jahr 1970 gegründet. 1968 sind Sie in die politische Arena eingestiegen, als Mitarbeiter im Parlamentsklub der ÖVP unter Stephan Koren. Über diese Zeit sagten Sie einmal in einem profil-Interview: „Damals ließen sich die Politiker weniger von den Medien treiben – und die Medien versuchten nicht so ungeniert, Politik zu machen und zu kampagnisieren.“ Lassen sich Politiker auch heutzutage treiben?

Ich gebe zu, dass es auf den einzelnen Fall ankommt. Ich will aber die generelle Frage aufwerfen, ob manche Methoden in der medialen und politischen Auseinandersetzung letztlich das gesamte politische Klima ruinieren können. Das ist meine Sorge.

Diese Frau hat das frei erfunden. Wir haben natürlich geklagt und auch gewonnen. Man soll als Politiker nicht wehleidig sein, aber das war eine Grenzüberschreitung. Ich finde, ehrlich gesagt, die Ibiza-Geschichte auch unmöglich. Eine solche Falle geht auch nicht. Es ist bis heute eigentlich nicht klar, was da wirklich die Hintergründe waren. Ich finde, das sind Methoden, die nicht einreißen sollten, auch wenn so etwas in anderen Ländern mittlerweile zur Normalität gehört.

Für mich war das profil weder Hilfe noch Behinderung. Das war mir ehrlich gesagt wurscht. Ich glaube, dass das die richtige und angemessene Reaktion meinerseits war. Ob das Titelblatt von euch sehr schlau war, ist eine andere Frage. Wir haben damals als Regierung innerhalb von wenigen Wochen bewiesen, dass all diese hysterische Aufregung in den Medien nicht die Druckerschwärze wert war. Wir haben nie die europäischen Werte verletzt, ganz im Gegenteil, wir haben die Erweiterung der EU unterstützt.

Das zu beurteilen, ist nicht meine Aufgabe. Ich finde es großartig, dass Raiffeisen Medienbeteiligungen wie am „Kurier“ und am profil hält. Eine Bank müsste das nicht machen. Als Genossenschaft baut Raiffeisen auf die Grundsätze Subsidiarität, Verantwortung und Selbsthilfe und erlaubt auch ein gewisses Maß an demokratischer Mitbestimmung. Das bedeutet gesellschaftliche Verantwortung und ist etwas anderes als irgendein börsennotierter Konzern, der ausschließlich den Quartalsprofit und den Shareholder Value im Auge hat.

Das ist ja Blödsinn. profil hat sich von der Gründung her natürlich als Enthüllungsmedium und als ein widerborstiges Magazin verstanden, das aufdeckt, was andere nicht anfassen. Ein Wochenmagazin steckt nicht im aktuellen Tagesgeschäft, sondern hat viel mehr Möglichkeiten, in die Tiefe zu gehen. Aus meiner Sicht ist das profil nicht einseitig einer politischen Partei zuordenbar.

In Ihrem Buch liefern Sie ein paar Definitionen zum Begriff „bürgerlich“: Sie verstehen darunter etwa „die Verteidigung der Freiheitsrechte“; „Meinungen offen zu sagen, ohne Furcht und Einschränkung“; „das Aufstehen gegen die Allmacht“. In diesem Sinne ist profil ein bürgerliches Magazin und kein „linkes“ oder „linkslinkes“, wie man in der ÖVP meint.

Sie kritisieren in Ihrem Buch, die Medien würden gern skandalisieren. War die Berichterstattung um Ibiza aus Ihrer Sicht eine Skandalisierung?

Nein, damit meinte ich etwas anderes. Wenn Medien ununterbrochen alles skandalisieren, über Monate, über Jahre hinweg, dann hat das eine Wirkung. Dann bekommen die Medienkonsumenten den Eindruck, alle wären korrupt. Das ist wiederum Wasser auf die Mühlen derer, die das System infrage stellen.

Unser Eindruck ist, dass es vor allem Politiker sind, die das Treiben ihrer Mitbewerber skandalisieren.

Wenn eine Oppositionspartei mehr als 800 Anfragen an verschiedene Ministerien einbringt, steckt dahinter die Absicht, die Verwaltung lahmzulegen. Auch das wichtige Mittel der Untersuchungsausschüsse wird missbraucht, um politische Konkurrenten verfolgen zu können. Dabei gibt es sicher manches, das in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie parlamentarisch sachlich behandelt werden könnte. Aber nicht so.

Ein großes Projekt Ihrer Kanzlerschaft war die ORF-Reform, die die Struktur des Rundfunks änderte. Das Ziel war die Entpolitisierung des ORF. Funktioniert hat das nicht.

Der ORF kann als öffentliches Unternehmen nie ganz unpolitisch sein. Natürlich müssen gewählte Politiker bestimmen, wer in den ORF-Organen vertreten ist. Die Journalisten, die dort arbeiten, sind unabhängig. Aber auch sie haben politische Überzeugungen und sind politisch sozialisiert. Mein Punkt ist aber ein anderer. Der ORF braucht eine starke Persönlichkeit an der Spitze. Gerd Bacher hat als ORF-Chef geführt, auch Gerhard Zeiler hat das getan. Danach ist die Führung deutlich schwächer geworden.

Wie war Ihr Führungsstil?

Eine Partei und eine Regierung kannst du nicht führen wie ein Unternehmen. Ein CEO kann sagen: Ich bin oben an der Spitze, und das und das will ich, und daher mache ich es jetzt. In der Politik läuft vieles von unten nach oben und nicht wie in einem hierarchischen Top-down-Management in der Wirtschaft. Als Manager hast du Instrumente, um deine Strategie umzusetzen. In der Politik geht das nicht. Du hast deinen Koalitionspartner, die Länder, die eigene Fraktion, die Opposition, die Medien, den Verfassungsgerichtshof, die Stimmungslage in der Bevölkerung. Um das alles zu bewältigen, brauchst du ein Team.

Sie erlauben uns in Ihrem neuen Buch Einblicke in Ihr Badezimmer. In Ihrer Familie werden kluge Sprüche auf die Badezimmerkacheln geschrieben. Etwa: „Nur wer loslässt, hat die Hände frei.“

Jeder, der ins Badezimmer geht, hat sich dort schon verewigt. Da kommen die wildesten Sprüche. Manche sind nicht besonders intelligent, manche sind es.

Wie wäre es mit: „Wer sich zu viel ärgert, hat keine Zeit, sich zu freuen.“

Das haben wir noch nicht, werden es aber aufnehmen.

Ihre Lieblingsstelle im Alten Testament ist Kohelet 3, 1-8, wo es heißt: „Alles hat seine Stunde.“

Das ist ein schöner Text. Er besagt, dass es eine Zeit zum Weinen und zum Freuen gibt, eine Zeit zum Feiern, eine Zeit zum Trauern, alles gibt es.

Eine Zeit zum Zeitunglesen?

Zum Zeitunglesen, zum Politikmachen, zum Politikbeobachten.