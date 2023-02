Islam in der Schule: "Es sollte möglich sein, auch ohne Kopftuch zu unterrichten"

"Am Anfang behielt ich das Kopftuch im Unterricht noch auf. Doch mein islamischer Fachinspektor wusste, dass ich es privat nicht mehr trug und ermahnte mich. Ich gelobte Besserung. Bald hielt ich das Rauf-Runter nicht mehr aus und legte den Hidjab auch im Unterricht hab. Dann wurde die Diskriminierung noch schlimmer."

Eine ehemalige Islam-Lehrerin in Wien (sie will ihren Namen nicht nennen) schildert profil, was ihr beruflich widerfuhr, als sie 2017 das Kopftuch ablegte - zuerst privat, dann auch im Unterricht. Die heute 46-Jährige sagt, sie hätte einen Landeslehrervertag nicht bekommen, der ihr nach zehn Jahren im Dienst längst zugestanden wäre. Außerdem seien ihr Lehrstunden - und damit auch der Verdienst - gekürzt worden. Sie führte beides auf das fehlende Kopftuch zurück und klagte wegen Diskriminierung. Die IGGÖ will sich zu dem seit 2020 laufenden Verfahren nicht äußern.