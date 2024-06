Ist der Islam-Anteil an Wiener Schulen übertrieben?

Eine neue Statistik sorgt seit Tagen für Aufsehen. 35 Prozent der Wiener Volksschülerinnen und -schüler sollen Muslime sein. Das wiederum würde bedeuten, sie bilden die religiöse Mehrheit in den Schulklassen. In den Kommentaren einiger Medien lösten die veröffentlichten Zahlen hitzige Debatten aus, weil manche Userinnen und User von falsch veröffentlichten Daten sprachen, die absichtlich reißerisch klingen sollten.

Der Grund für die Annahme ist, dass Kinder mit islamischem Religionsbekenntnis in der Statistik zusammengerechnet wurden. Sunniten als auch Schiiten. Die Christen hingegen wurden in die jeweiligen Konfessionen unterteilt. In Katholiken, Orthodoxe, Evangelen, etc. Zählt man alle christlichen Konfessionen zusammen, kommt man auf ein Ergebnis von 37,5 Prozent. Das gehe in der Statistik aber nicht konkret hervor, finden einige User.