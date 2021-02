Ist die schwarz-blaue Frauenpolitik am Ende?

Das Budget des Frauenministeriums blieb bei 10,17 Millionen (rund 0,013 Prozent des Gesamtbudgets), also gleich hoch wie unter der Vorgängerregierung. Diese hatte sich jedoch im Nationalrat einen Überschuss von 500.000 Euro bewilligen lassen. Mindestens diese 500.000 Euro stehen nun also weniger zur Verfügung, nach Einbeziehung der Inflation fehlt sogar noch mehr. 200.000 musste die Ministerin von den Förderungen hin zu den Aufwendungen umschichten. Außerdem mahnte Finanzminister Hartwig Löger bereits bei den Budgetverhandlungen, die auch von Kanzler Kurz viel zitierten, Einsparungen bei den Förderungen ein. Fünf Prozent weniger wünschte er sich damals. Nun wird erstmals klar, was dies in der Realität bedeutet.