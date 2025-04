Jagdausflug mit René Benko: Ermittlungen gegen Dornauer eingestellt

Für Dornauer hatte der Ausflug dennoch ein unangenehmes Nachspiel: Er wurde inzwischen als Tiroler SPÖ-Chef und Vizelandeshauptmann abgelöst und musste eine Ebene zurücktreten: Er ist jetzt Landtagsabgeordneter.

Detail am Rande: Das Jagdrevier in der Steiermark gehört immer noch der Laura Privatstiftung, als Eigentümerin ist Benkos Mutter eingetragen. Andreas Grabenweger, René Benkos Masseverwalter, bestätigt gegenüber profil, die Ambitionen, das Jagdrevier zu Geld zu machen: „Selbstverständlich bleiben wir an allen Vermögenswerten der betreffenden Stiftungen interessiert“, sagt Grabenweger. Ganz so einfach ist das in der Praxis aber nicht, denn mittlerweile sind die Banken beim Namen Benko vorsichtig geworden. Zu groß ist die Angst, bei Immobilientransaktionen in Geldwäscheverdacht zu geraten.