Ein Gang mit … Georg Dornauer

Sitzt irgendein Promi hinter mir, den ich beim Reinkommen nicht gesehen habe? Ich drehe mich um, nein, da ist nichts und niemand, nicht einmal ein Kellner. Ein Mittwochmittag, knapp nach 12 Uhr, das Hotel Steigenberger in der Wiener Herrengasse: Seit knapp 30 Minuten sitze ich mit Georg Dornauer an einem Tisch, allein, wir reden, aber Dornauer schaut mich dabei nicht an, sondern an meiner linken Schulter vorbei in den Raum. Ich drehe mich noch mal um. Nein, da ist wirklich nichts, nicht einmal ein anderer Gast. Das ist sonderbar, denn Dornauer ist eigentlich nicht unaufmerksam oder auch nur teilanwesend, im Gegenteil: Er antwortet auf jede Frage, er begrüßt den Kellner. „Hallo Maestro“, sagt er, als der kurz nach 12 Uhr seine Schicht beginnt, und als zwei Italienerinnen den Raum betreten, begleitet er sie mit achtsamen Augen, bis sie auf der anderen Seite die Bar verlassen. Er redet mit mir, doch er schaut mich dabei nicht an. Hat er Angst, dass ich Grimassen schneide? Vielleicht ist es aber auch sehr viel banaler, und ein Georg Dornauer hat immer ein größeres Publikum im Auge. Auch wenn’s gerade nicht anwesend ist.

Die Bar des Steigenberger ist imposant, schwere türkise Sofas sind großzügig im Raum drapiert, an den Wänden stehen Bücher und teure Vasen. Der Raum hört auf den Namen „Belas Wohnzimmer“ und soll an Bela Waldmann erinnern, der in der Zwischenkriegszeit an dieser Stelle das Café Herrenhof unterhielt, einen Treffpunkt der Wiener Intelligenz. Jetzt sitzt hier Georg Dornauer und sagt: „Es ist mein Hauptquartier in Wien, hier wohne und arbeite ich.“ Und wie zur Bestätigung liegt ein Protokoll am Bartisch, das er noch lesen muss. Drei Tage ist er gerade in Wien, er hat Termine bei Bau- und Immobilienfirmen, vor allem trifft er sich aber mit Journalisten und Journalistinnen, und das hat in der Vergangenheit nicht immer nur Gutes bedeutet.