Jerusalema-Syndrom: Klinik Floridsdorf ließ sich Tanzvideo sponsern

In Wien drehten neben der Klinik Floridsdorf auch Mitarbeiter des Orthopädischen Spitals Speising ein Video. Die Performances lassen sich kaum miteinander vergleichen. Die Speisinger tanzen nur im Freien, die Machart des Videos mutet amateurhaft an. Der Floridsdorfer Clip dagegen wurde augenscheinlich von Profis produziert, erkennbar an der eingesetzten Technik, darunter Kameradrohnen, an der Inszenierung und am organisatorischen Aufwand, der dafür betrieben wurde. Experten schätzen die Kosten für ein solches Video auf rund 10.000 Euro.

Dem Sponsor des „viralen Hits“ („Oe24“) wird in einer Einschaltung am Ende des Clips gedankt. Es handelt sich um die WE Group. Das Unternehmen mit Geschäftsadressen in Linz und Wien bietet Personaldienstleistungen an, darunter auch im Bereich Medical-Care.