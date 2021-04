Unternehmer: Ein Jahr hinter Masken

Johannes Zink, Rechtsanwalt

2.4.2021: "Wir sind gewachsen"



Vor einem Jahr habe er vieles zu negativ gesehen, entschuldigt sich Johannes Zink gleich zu Beginn des Gesprächs. "Gott sei Dank habe ich mich getäuscht", sagt der Rechtsanwalt. Seine Berufsgruppe sei bisher sehr gut durch die Pandemie gekommen. Prozessanwälte, denen er im schlimmsten Szenario sogar einen Totalausfall prophezeit hatte, hatten kaum Einbußen zu verzeichnen. "Nachdem während des ersten Lockdowns der Betrieb an den Gerichten auf das Nötigste beschränkt war und Verhandlungen zum größten Teil vertagt wurden, ist man dann recht schnell wieder zu einer Normalität zurückgekehrt", erklärt Zink. Glücklicherweise sei es im Herbst auch nicht - wie von ihm vermutet - zu Masseninsolvenzen gekommen. "Die Wirtschaftshilfen haben nicht so schlecht gegriffen. "Die Verlierer dieser Krise seien deshalb die Insolvenzrechtler: "Vor zwölf Monaten hatte ich noch vermutet, dass die sich dumm und dämlich verdienen werden", so der Anwalt, der Partner in der Sozietät Held Berdnik und Astner (hba) ist. In seiner Kanzlei sei die Auslastung indes nun höher als je zuvor. "Wir sind gewachsen, haben zusätzliche Mitarbeiter auf- und Büroflächen dazugenommen", sagt Zink. Das liegt nicht nur an den clamorosen Causen - hba vertritt etwa das Land Burgenland gegen den Investor Michael Tojner in Sachen gemeinnützige Wohnbaugesellschaften sowie die ÖBAG in der Causa Casinos -, sondern daran, dass es aufgrund der Pandemie beziehungsweise der Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung zu einer Vielzahl von Rechtsstreitigkeiten gekommen sei.



Zinks Aufgaben als Mitglied des Krisenstabes des Landes Burgenland haben sich indes mittlerweile erledigt: "Alle relevanten Rechtsfragen wurden abgearbeitet. Trotz einer Vielzahl neuer zu erstellender Bescheide ist bei den Behörden mittlerweile eine unglaubliche Routine eingezogen", so der Anwalt.

22.3.2020: "Insolvenzverwalter werden sich dumm und dämlich verdienen"



In der sonst so umtriebigen Kanzlei in Sichtweite der Wiener Votivkirche herrscht eine seltsame Ruhe. Der Empfang ist unbesetzt, nur selten huscht jemand über die Gänge. Von den rund 20 Mitarbeitern der Wiener Sozietät Held Berdnik Astner und Partner (hba) arbeitet etwa die Hälfte von zu Hause aus, der Kontakt zu den Klienten wird mittels Telefon und Videokonferenzen gehalten. Nachdem der Betrieb an den Gerichten auf das Nötigste beschränkt und Verhandlungen zum größten Teil abgesagt beziehungsweise vertagt wurden, dürften Rechtsanwälte derzeit nicht allzu viel zu tun haben. Sollte man meinen. So wurden auch in Österreichs derzeit wohl prominentestem Verfahren, der Causa Casinos, zuletzt alle Einvernahmen abgesagt. hba-Partner Johannes Zink, der die Staatsholding ÖBAG in diesem Fall vertritt, ist dennoch schwer beschäftigt. Er ist Mitglied des Krisenstabs des Landes Burgenland. Als solches hat er dafür zu sorgen, dass die zur Bekämpfung des Coronavirus gesetzten Maßnahmen auch juristisch halten. "Wir müssen uns nun mit Rechtsfragen beschäftigen, über die wir uns noch nie zuvor Gedanken gemacht haben", erzählt der Anwalt. Mit so einem Mandat muss sich Zink um seine ökonomische Zukunft wohl keine Sorgen machen. Doch ob Anwälte zu den Krisengewinnern oder -verlierern zählen werden, hängt maßgeblich vom jeweiligen Rechtsgebiet ab. "Prozessanwälte beispielsweise sind arm dran. Die werden wohl fast einen Totalausfall haben", sagt Zink. Für andere wiederum stünden goldene Zeiten bevor: "Insolvenzverwalter werden sich in sechs Monaten dumm und dämlich verdienen", meint der Jurist. Denn auch wenn die Regierung nun milliardenschwere Hilfspakete schnürt - viele Unternehmen werden die Krise nicht überleben.