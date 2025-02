Jetzt fix: Verhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP gescheitert

Schluss, aus, vorbei: Am Mittwoch hat FPÖ-Chef Herbert Kickl das offizielle Scheitern der Regierungsverhandlungen nach 37 Tagen verkündet. Der freiheitliche Parteiobmann wird doch nicht Bundeskanzler, zumindest vorerst nicht.

Dem Scheitern war ein bizarres Pingpong-Spiel vorausgegangen, in dem sich FPÖ und ÖVP öffentlich Angebote für die Ressortverteilung unterbreitet hatten. Beiden Seiten musste klar gewesen sein, dass diese Angebote für das Gegenüber inakzetabel waren. Es ging offenbar nur mehr darum, in der Öffentlichkeit den Anschein von Kompromissbereitschaft zu erwecken.

Wenig überraschend reagierte die ÖVP mit einer diametral anderen Erzählung: Parteigeneral Alexander Pröll verwies in einer Aussendung darauf, dass Kickl in fünf Wochen insgesamt nur sieben Stunden am Verhandlungstisch gesessen sei. Pröll: „Herbert Kickl war aber nicht bereit, Kompromisse und eine Partnerschaft auf Augenhöhe einzugehen. Er hat seinen Regierungsbildungsauftrag nicht erfüllt und damit die Chance für eine Mitte-Rechts-Regierung vergeben. Stattdessen hat er auf all seinen Forderungen beharrt, Allmachtsfantasien entwickelt und die Gespräche beendet. Es bleibt die Frage, ob sich Kickl der Verantwortung überhaupt je stellen wollte.“

Hat die FPÖ zu hoch gepokert?

Wie groß die inhaltlichen Differenzen tatsächlich waren, zeigen geleakte Protokolle der Verhandlungen, über die profil ausführlich berichtete. Demnach war die ÖVP bereit, der FPÖ in Sachen Null-Asylquote und ORF entgegenzukommen. Unüberwindbare Hürden blieben jedoch das Raketenabwehrsystem Sky-Shield und die Anerkennung von Europäischen Höchstgerichten, die von der FPÖ infrage gestellt wurden.

Das Scheitern der Verhandlungen war absehbar: Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer kritisierte am Dienstag den Verhandlungspartner öffentlich: „Wer nicht konsensbereit ist und sich nur im Machtrausch befindet, ist möglicherweise nicht regierungsfähig.“ Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) wurde noch deutlicher. Er warf Kickl vor, sich in seinem „Machtrausch“ zu verlieren, anstatt tragfähige Kompromisse zu schließen. „Wenn er auf diesen Standpunkten beharrt, ist mit ihm kein Staat zu machen“, betonte Wallner in einer Aussendung.

Während aus der ÖVP zunehmend Kritik an Kickl laut wurde, rückten führende blaue Landeschefs zur Unterstützung ihres Parteichefs aus. Oberösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner bezeichnete die Vorschläge der FPÖ als „Ausdruck einer bürgerlichen Zusammenarbeit“. Seine Partei sei bereit gewesen, „mit dieser ehrlichen Aufteilung der Ressorts“ Verantwortung für das Land zu übernehmen. Auch Burgenlands FPÖ-Klubchef Norbert Hofer stellte sich hinter Kickl und lobte dessen „Weitsicht“ in den Verhandlungen mit der ÖVP. Intern dürfte aber auch bei den Blauen Kritik an Kickls Kompromiss-Unwillen laut geworden sein.