Josef Trappel: "Parteimedien sollten sich klar deklarieren"

Weil die Parteien mit der Berichterstattung etablierter Medien nicht einverstanden waren, haben sie also ihre eigenen Medien geschaffen.

Dafür gibt es einerseits ökonomische Gründe. Für die SPÖ-"Arbeiter-Zeitung" musste man die Redaktion, den Druck und einen großen Apparat finanzieren. Heute geht es online viel kostengünstiger. Andererseits ist mit dem Verschwinden der Parteizeitungen vor 30 Jahren sozusagen das Zeitalter der Forumspresse angebrochen, also der klassischen Medien. Verschiedene Parteien fühlten sich dort nicht angemessen vertreten. Die FPÖ hat 2009 mit Unzensuriert begonnen. Die anderen Parteien sind nachgezogen, auch wenn es etwas gedauert hat. Am Ende ging es auch darum: Wenn alle anderen ein Medium haben, machen wir es auch.

Kommunikationswissenschafter an der Universität Salzburg

Trappel

Das stimmt, diese Grauzone ist demokratiepolitisch unerwünscht. Wenn Unzensuriert sich dazu bekennt, dass es in die FPÖ-Nähe gehört, ist das transparenter, als wenn es sich hinter einem Verein versteckt. Aber auch hier ist es wiederum die Aufgabe anderer Medien, so etwas aufzudecken. Nur wenn grundsätzlich in einzelnen Berichterstattungen Fake News verbreitet werden, wird es problematisch. Aber auch dann kann man laut Rechtslage dagegen vorgehen.

Steigt mit der Anzahl der parteiischen Medien auch die Verantwortung für etablierte Medien und Konsumentinnen und Konsumenten, Informationen stärker zu hinterfragen?

Trappel

Natürlich, aber das darf man auch in der klassischen Medienlandschaft nicht unterschätzen. Quellenkritik ist in einer liberal organisierten Gesellschaft ein zentrales Element. Parteimedien sollten klar deklarieren, dass sie solche sind-und die meisten tun es auch. Ich habe Vertrauen in die Bevölkerung, dass sie das entschlüsseln kann.