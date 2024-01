Jugendliche Asylwerber in Österreich: Teenager im Container

Wegen Steyregg tagte am Donnerstag ein Sicherheitsgipfel in Linz. Die Fronten waren vorab verhärtet. Während sich das Innenministerium um Verständigung bemühte und eine lückenlose Aufklärung ankündigte, forderte SPÖ-Bürgermeister Gerhard Hintringer die Schließung der Unterkunft. Als Kompromiss wird die Zahl der Securities auf fünf erhöht und die Belegung von 100 auf 60 Personen reduziert. Dabei war die UMF-Unterkunft erst im Sommer 2023 eröffnet worden, nachdem Proteste gegen eine andere Massenunterkunft in Wien zu groß geworden waren.

Weil UMF in den Bundesländern besonders ungewollt sind und monatelang in Massenquartieren des Bundes festhängen, die es laut den Buchstaben des Gesetzes so gar nicht geben sollte.

„Mich wundert, dass nicht schon mehr passiert ist.“ Dieser Satz ist bei Recherchen öfter zu hören, von Beamten oder Flüchtlingshelfern, die seit Jahren Einblicke in Massenquartiere haben. Neben Korneuburg und Steyregg sind UMF in Reichenau oder im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen – beides in Niederösterreich – untergebracht. Drohen in den anderen drei Unterkünften ähnliche Eskalationen wie in Steyregg? Warum spitzt sich die Situation mit jungen Flüchtlingen zu, wenn doch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) seit Monaten von einer deutlichen Entspannung im Asylwesen spricht?

Im vergangenen Jahr gab es in den Flüchtlingsheimen für Jugendliche Anzeigen wegen Raufhandels, Sachbeschädigung, Fehlalarmen. In der Nacht auf Donnerstag soll die Polizei auch in Steyregg wieder wegen einer Rauferei ausgerückt sein.

Doch: Im vergangenen Jahr wurden bei 5000 Asylanträgen rund 4000 wieder eingestellt. Die Jugendlichen waren abgetaucht und meist in andere Länder weitergezogen. Von 2000 jungen Asylwerbern, deren Verfahren gerade läuft, leben beinahe drei Viertel in Einrichtungen der Bundesländer. Bleiben 570 unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge, die in einem der vier Großquartiere des Bundes untergebracht sind. Warum werden sie nicht schneller aufgeteilt, bevor die Luft, wie in Steyregg, zu dick wird?

Zwei Wochen nach Zulassung zum Asylverfahren sollten die Bundesländer minderjährige Flüchtlinge in ihre Obhut übernehmen – wie hier in eine WG in Wien-Donaustadt.

Die Ex-„Horror-WG“

Eigentlich sollte es überall so ausschauen wie in einer modernen Siedlung in Wien-Donaustadt. Hier betreibt die Caritas eine kleine Wohngemeinschaft für unbegleitete Flüchtlinge im Auftrag der Stadt Wien. Die Erdgeschosswohnung gewährt einen Blick auf die S-Bahn-Station Hirschstetten und die noch unverbauten Felder dahinter. Eine Stadtrandidylle, von der 2021 noch nichts zu spüren war. „Horror-WG“ überschrieb die „Kronen Zeitung“ ihre Berichte über Vandalismus, Drogendeals, Feuer-Fehlalarme, vermeintlich begangen von WG-Bewohnern. Junge Flüchtlinge waren vor ihrer Ankunft in Österreichs teils Jahre unterwegs. Sie lebten in Verhältnissen, die zur Verrohung führen können. Das birgt Konfliktpotenzial, auch in Wohngemeinschaften mit nur acht Plätzen.

Nun schaut es hier nach Muster-WG aus. Nachbarskinder kämen zum Spielen vorbei, sagt die Einrichtungsleiterin für UMF-Quartiere der Caritas Wien, Mirela Merić. Der 16-jährige Afghane Zabiullah gibt eine Zimmerführung. Er hat in der Obhut der Caritas die Pflichtschule abgeschlossen und macht eine Ausbildung an einer Fachschule für Sozialberufe. Sein Deutsch ist passabel. „Zabiullah kam bald nach seiner Ankunft in Wien zu uns. Ein anderer Bursch in unserer zweiten Caritas-WG harrte davor über ein Jahr in einem Bundesquartier aus. Er spricht noch immer nur rudimentär Deutsch und wirkt entwurzelt. Die ersten Monate sind schon sehr entscheidend“, sagt Merić. Doch solche Unterkünfte sind Mangelware.