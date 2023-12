Gibt es das Innenministeriums-Modell zur Arbeitspflicht für Asylwerbende – oder nicht?

Vergangene Woche tagte im Innenministerium die Landesflüchtlingsreferent:innenkonferenz. Danach war man sich aber offenbar uneins, was in der Konferenz tatsächlich besprochen wurde.

Der oberösterreichische ÖVP-Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer, der schon im September seinen Vorschlag, Asylwerbende zu gemeinnützigen Hilfstätigkeiten zu verpflichten, präsentierte, sah danach grünes Licht für seine Idee; Medien berichteten über ein entsprechendes Modell des Innenministeriums. In manchen roten Bundesländern wollte man indes gar keinen Vorschlag in der Sitzung gehört haben.

Der in Wien für Integration zuständige Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) gab gegenüber der APA an, dass das Ministerium keinen Vorschlag präsentiert habe und nur über die Möglichkeit der Kürzung des Taschengeldes gesprochen wurde. Auch die in Kärnten zuständige SPÖ-Landesrätin, Sara Schaar, kritisierte via Aussendung: Weder wurde ein Modell zur Ausdehnung des Einsatzes von Asylwerbenden zu gemeinnütziger Arbeit präsentiert, noch war dies Tagesordnungspunkt in der Konferenz. Karner habe von einem Arbeitsmodell gesprochen, ohne jedoch auf konkrete Inhalte einzugehen. Ähnlich tönt es aus Salzburg: „Die Frage der Arbeitsverpflichtung wurde bei der Konferenz zwar besprochen, aber noch nicht formal behandelt“, so FPÖ-Regierungskoordinator Dom Kamper zur APA.

Was davon stimmt? Gibt es nun ein Modell des Innenministeriums – oder nicht?