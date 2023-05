Kampf um SPÖ-Vorsitz: Entscheidung soll am Parteitag fallen

Showdown in der SPÖ: Alles steuert auf einen Zweikampf zwischen dem linken Traiskirchner SPÖ-Bürgermeister Andreas Babler und Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zu. Allerdings wird es keine Stichwahl unter den Mitgliedern geben, wie sich das Babler und die Wiener Landespartei gewünscht hatten. Stattdessen fällt die Entscheidung am Parteitag am 3. Juni. Diesem Beschluss im SPÖ-Vorstand war ein heftiger Streit vorausgegangen: Das Doskozil-Lager gewann die Abstimmung denkbar knapp mit 25 zu 22 Stimmen. Doskozil und seine Getreuen scheuen ein neuerliches Mitgliedervotum, sie rechnen sich am Parteitag größere Chancen aus.

Der Vorschlag, eine Stichwahl unter allen Mitgliedern durchzuführen, wurde von Paul Stich von der Sozialistischen Jugend (SJ) eingebracht. Zustimmung dafür kam von den Wiener Vorstandsmitgliedern, von der Tiroler Nationalrätin Selma Yildirim, dem früheren Sozialminister Alois Stöger aus Oberösterreich und von Vorarlbergs SPÖ-Chefin Gabriele Sprickler-Falschlunger. Die übrigen Vorstandsmitglieder stimmten für ein Votum am Parteitag.

Babler soll am Wahlzettel stehen

Laut profil-Informationen einigte sich der Vorstand informell darauf, dass Andreas Babler neben Doskozil auf dem Wahlzettel stehen wird. Formal muss dieses Prozedere aber noch von der Wahlkommission abgesegnet werden.