Baustelle Sozialdemokratie: Die 5 Probleme des Hans Peter Doskozil

Doskozils erste Prüfung am Weg zur Macht ist der SPÖ-Parteitag am 3. Juni in Linz. Doch selbst wenn Doskozil Parteichef wird, warten gleich mehrere Herausforderungen auf ihn.

Kampflos wollen die Babler-Fans das Feld also nicht räumen. Rendi-Wagner hat hingegen zugesichert, sich aus der Politik zurückzuziehen, sollte sie bei der Mitgliederbefragung nicht Platz eins erringen. Ob diese Zusage hält, muss sich allerdings erst zeigen. SPÖ-Bundesgeschäftsführer und Rendi-Wagner-Unterstützer Christian Deutsch hatte die Mitgliederbefragung wiederholt als “Stimmungsbild” heruntergespielt, so auch nach der Ergebnisverkündung. Rendi-Wagner wird sich am Dienstag um 9:30 Uhr erklären.

2. Das Burgenland

Doskozil will sich erst als burgenländischer Landeshauptmann zurückziehen, wenn der Nationalratswahlkampf startet - also voraussichtlich im Herbst 2024. Sollte er vom SPÖ-Parteitag tatsächlich zum neuen Vorsitzenden gewählt werden, beginnt allerdings bereits der Kampf um seine Nachfolge. In den Startlöchern scharrt laut profil-Infos bereits Doskozils Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf. Es gibt aber gut vernetzte Stimmen in der SPÖ Burgenland, die den bundesweit kaum bekannten Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann in der Favoritenrolle sehen. Interesse auf den Top-Job wird auch dem roten Klubobmann im burgenländischen Landtag, Robert Hergovich, nachgesagt. Um einen Erbfolgekrieg in seiner Landespartei zu vermeiden, muss Doskozil die Hofübergabe jedenfalls schnell organisieren.

3. Das Image des Spalters

Ausgerechnet der Mann, der die rote Vorsitz-Debatte immer wieder wortgewaltig befeuert hat, soll nun die Partei einen: Hans Peter Doskozil.

Bei dem Konflikt geht es um mehr als um Befindlichkeiten: Babler, Doskozil und Rendi-Wagner stehen für die gespaltene Persönlichkeit der Sozialdemokratie. Wirtschaftspolitisch trennt sie nur die Rhetorik, die größten Unterschiede bestehen in der Gesellschaftspolitik - und im Habitus.

Während junge Wählerinnen und Wähler eher zum linken Babler tendieren, und urbane Zielgruppen sich eher mit Rendi-Wagner solidarisieren, hat Doskozil seine größten Fanclubs vor allem am flachen Land. Sinnbildlich dafür: Niederösterreichs SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander warb für den burgenländischen Landeshauptmann als neuen SPÖ-Vorsitzenden, Michael Ludwig für Rendi-Wagner, und die Parteilinke Julia Herr für den Traiskirchner Bürgermeister.

Aus dem SPÖ-Parlamentsklub hieß es zuletzt, das Commitment sei da, sich gemeinsam an die Regierungsspitze zu kämpfen - egal wer die Mitgliederbefragung gewinnen würde.

Zwar wird diese Einigkeit wiederholt beschworen, die Realität sieht jedoch anders aus: Die Mitgliederbefragung offenbarte das tiefe Misstrauen der verfeindeten Lager. Die Frage wird sein, ob Doskozil die Partei zusammenführen kann. Wie das gehen kann, hat der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig vorgezeigt, nachdem er den Machtkampf in der SPÖ Wien gegen Andreas Schieder für sich entschied. Er holte mehrere Schieder-Vertraute in sein Team, seither herrscht Ruhe in der mächtigsten roten Landespartei.

Das Problem des - möglichen - neuen SPÖ-Vorsitzenden: Anders als Ludwig, der in Wien mehrere Stadtratsposten zu verteilen hatte, kann Doskozil vorerst nur die Parteizentrale in der Löwelstraße neu besetzen. Fraglich ist auch, ob Babler-Fans überhaupt für Doskozil arbeiten wollen, immerhin bezeichnen sie den Landeshauptmann als “Parteirechten”.