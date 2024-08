Kann man Authentizität lernen, Herr Koch?

Weil sie keine Fehler machen wollen, denn sie stehen unter ständiger Beobachtung. Sie haben vor allem Angst, Stimmen zu verlieren. Das Ziel, welche zu gewinnen, kommt erst danach. Auch Schauspielstudenten haben Angst. Sie müssen ja etwas von sich offenlegen. Ein großer Schritt ist es, sich diese Angst einzugestehen. Die kannst du nicht bannen. Man darf diese Angst auch stellenweise zeigen. Politiker sind ja darauf konditioniert, für alle Probleme schnelle Lösungen anzubieten. Manchmal würde es genügen, die richtigen Fragen zu stellen und langfristiger zu denken. Das würde sie wahrscheinlich auch viel glaubwürdiger machen. Jetzt, in der Wahlkampfphase, taktieren natürlich alle in entsprechender Kurzatmigkeit, und ihr einzig sichtbares Ziel ist es, eine nächste Amtszeit für sich zuergattern. Ganz schwierig ist das, unter ständigerBeobachtung unter einem derartigen Lösungsdruck zu stehen.

Kalt und schablonenmäßig wirkt oftmals die Sprache in der Politik, diese Fertigteilsätze, die viele in den TV-Duellen und Interviews von sich geben.

Wäre gut. In dem Moment, in dem eine Politikerin oder ein Politiker an die Öffentlichkeit geht, sollte sie oder er sich überlegen, wie man einen Einstieg in das Gespräch findet, der bewirkt, dass man in der Sekunde auch ganz bei sich sein kann und gar nicht versucht ist, eine Rolle zu spielen. Wenn man diese Beziehung und die sinnliche Begeisterung dazu herstellen kann, brauchen die Zuschauer gar nicht wissen, woher diese Gefühle kommen. Das ist dann völlig unbedeutend. Politik ist ja so ein abstrakter, technischer Raum, da fällt dann diese Art von emotional aufgeladenem Persönlichen auf besonders fruchtbaren Boden.

Das wäre eine Möglichkeit. Aber es geht hauptsächlich darum, Gefühle in anderen zu triggern – das funktioniert allerdings nur, wenn man selbst lustvoll in die Fakten schießt und ein fast libidinöses Verhältnis zu politischen Fragen und Visionen entwickelt. Es geht nicht darum, wie es manchmal Studenten tun, den Bauchladen der greifbaren Emotionen mit einer spürbaren Halbherzigkeit runterzuspulen. Nur wenn sich diese Lust einstellt, kann man authentisch sein, was ja auch so viel wie Ich-Sein frei übersetzt bedeutet.

Viele politische Protagonisten wirken mit ihren Bausatz-Phrasen wie im Labor getunt und übertrieben gecoacht. Was für einen einfachen Kniff gäbe es, um mit sich selbst glaubwürdig in Verbindung zu treten?

Kreisky hat aber insofern erstmals auch eine gewisse Grenze ins Private überschritten, indem er sich beim Eierspeiskochen filmen und seinen Hund liebkosend fotografieren ließ.

Koch

Ja, aber man merkte damals ganz deutlich: Es macht ihm Spaß, man konnte das Sinnliche nachspüren. Kreisky war ein einzigartiger Glücksfall, da er die Balance zwischen seiner Aufgabe und der Liebe zum Leben und zu sich selbst großartig hinbekam. Auch wenn er teure Maßanzüge trug, nahm ihm das keiner übel, weil er sich eben nicht verstellt hat.

Wenn wir heute einen Blick auf die Spitzenkandidaten und -kandidatinnen werfen: Ungeachtet Ihrer ideologischen Präferenz, wer kann da am intensivesten mit Authentizität punkten?

Koch

Es ist leider eine Tatsache, dass die Rechten mit dem, was sie sagen, am stärksten emotional verbunden sind. Während die Linken eher zu einer Sowohl-als-auch-Argumentation tendieren, was natürlich auch dem Wesen einer Demokratie entspricht, identifizieren sich die Rechten hochgradig mit dem, was sie verkünden. Was zu einer paradoxen Glaubwürdigkeit führt. Generell wird der Arbeitstisch nahezu immer mitgefilmt, sprich Politik wird in der Öffentlichkeit gemacht, mit dem Resultat, dass jede Entscheidung öffentlich ausgetragen und in Diskussion gestellt wird.

Sie haben eingangs erwähnt, dass man seine Angst zumindest stellenweise zeigen darf, um glaubwürdig zu wirken. Selten, aber doch gibt es seitens der Macht Entschuldigungen für Fehlentscheidungen und Übergriffe – Biden, Obama, Angela Merkel, um nur einige aufzuzählen. Ist das der richtige Weg zu mehr Stimmen?

Koch

Das kann man ein, zwei Mal so machen, aber auf die Dauer ist das nicht die richtige Methode. Man sollte insofern sicher wirken, als dass man bei seinen Entscheidungen, egal ob sie richtig oder falsch waren, bleibt und eventuell die Konsequenzen zieht.

Die Medientauglichkeit eines Politikers oder einer Politikerin überwiegt längst Kompetenz und Inhalt.

Koch

Das zeigte ja der Fall Pamela Rendi-Wagner ganz klar. Die Ex-SPÖ-Chefin war kompetent, inhaltlich klug, empathiefähig, konnte aber all ihre Fähigkeiten nicht in die Medientauglichkeit überführen. Inzwischen schlägt das Pendel allerdings schon ein wenig in die andere Richtung aus.

Das Optik-Thema verliert an Bedeutung?

Koch

Nun, der athletische, dynamische Politiker, wie Ex-Kanzler Christian Kern ihn verkörperte, passte perfekt in seine Zeit. Diese Sehnsucht nach einem athletisch geformten Menschen in einer athletischen Gesellschaft, der Disziplin und Konsequenz symbolisiert, verändert sich gerade wieder. Die, die bei John Harris regelmäßig trainieren, sind inzwischen auch schon ein paar Mal auf die Schnauze gefallen. Ich glaube inzwischen, dass Politiker wie Finanzbeamte aussehen sollten: hochseriös, verlässlich. Vom Typ, jemand, dem man sein Erspartes anvertrauen kann, der sich aber auch gut mit alten Whiskeys auskennt. Eine gewisse Form von Unberechenbarkeit wirkt erfrischend.

Verunsichert das die Wähler nicht viel mehr?

Koch

Viel verunsichernder finde ich diese Paktiererei, wo man tatsächlich das Gefühl hat, hinter verschlossenen Türen dominieren Deals und Packelei, nach dem Prinzip: „Wenn du mir nicht wehtust, lass ich dich auch in Ruh’.“ Eine gewisse Unberechenbarkeit, ein Abweichen vom Weg des geringsten Widerstands wäre gefragt. Wenn Politiker Pfade ohne die Sicherheit der ideologischen Leitplanken betreten würden, fände ich das durchaus erfrischend.

Wenn Sie mit einer neuen Rolle am Burgtheater oder im Film konfrontiert sind, wie nähern Sie sich da an?

Koch

Kriminologisch. Nehmen wir als Beispiel Richard III. Dass der böse ist, steht ohnehin schon bei Shakespeare, das brauche ich nicht zu spielen. Jetzt gilt es herauszufinden, warum der in seiner Perfidie so unfassbar freundlich sein kann. Meinen Studenten sage ich: Kümmert euch bei der Gestaltung der Rolle um das Gegenteil eures Vorurteils, das ihr euch über die Figur gebildet habt. Und findet heraus, warum der Krokodile liebt und unbedingt eines haben will. Genau dann beginnt es interessant zu werden. Möglicherweise kann man mit diesem Zugang auch die Psyche der Politik besser dechiffrieren.

Eint Schauspieler und Politiker Narzissmus als Voraussetzung für den Job?

Koch

Ich würde noch Investmentbanker dazunehmen. Sie alle gieren nach einer Form der Zuwendung. Wahrscheinlich haben viele zu wenig davon bekommen.