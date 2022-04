Kanzler Karl Nehammer: Er ist ein Berliner

Nehammer & Steelhammer

Nach Scholz traf Nehammer den früheren Box-Weltmeister Wladimir Klitschko, dessen Bruder Witali Bürgermeister von Kyjiw (so die ukrainische Transkription der Hauptstadt) ist. Wladimir Klitschkos Spitzname als Boxer war „Dr. Steelhammer“. Nehammer ist Hobby-Boxer. Aus dieser Koinzidenz hätte sich ein lockeres Gespräch entwickeln können, zum Beispiel über Namenswitze oder auch Faustschlagqualität. Aber natürlich hatten Klitschko und Nehammer andere Sorgen, vor allem Klitschko.

Einer genaueren Exegese ist Nehammers in Berlin gefallene Bemerkung zu unterziehen, die Österreicher wären den Deutschen „menschlich, kulturell, politisch und wirtschaftlich sehr eng verbunden". „Wirtschaftlich“ ist klar, „politisch“ bezieht sich hoffentlich auf die Gegenwart und „kulturell“ auf Romy Schneider, Christoph Waltz und Senta Berger. Aber „menschlich eng verbunden“? Nun gibt es mit Sicherheit tausende deutsch-österreichische Beziehungen, beziehungsweise österreichisch-deutsche, darunter auch prominente. Die Verlobte des burgenländischen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil stammt aus Köln. Dort hat man ein Herz für Komiker, nicht nur im Karneval.

Aber solche deutsch-österreichischen Zwischenmenschlichkeiten hatte Nehammer wohl nicht im Sinn. Vielleicht dachte unser gebildeter Kanzler („Ich hatte Altgriechisch im Gymnasium“) an Hofmannsthal, der das Menschliche in Deutschen (im Original: Preußen) und Österreichern so schematisierte: Der Deutsche sei unfähig, „sich in andere hineinzudenken“. Der Österreicher wiederum könne sich in andere hineindenken „bis zur Charakterlosigkeit“. Das kann verbinden, vielleicht auch zwei Bundeskanzler im ersten Lehrjahr.