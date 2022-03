Corona: Ein Fall für das Höchstgericht

Eine vergleichsweise leichte Aufgabe löste der Verfassungsgerichtshof vergangene Woche in schriftlicher Form: Ja, es war rechtens, dass die Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau im März 2020 das abrupte Ende der Skisaison verordnet hatte. Unvergleichlich komplizierter war hingegen die Problemstellung, welche die 14 Höchstrichterinnen und Höchstrichter am Dienstag in öffentlicher Sitzung erörterten. War der Lockdown für Ungeimpfte, der im November 2021 im Kraft trat, verfassungswidrig? Faktisch war er ohnehin unwirksam, denn soweit bekannt hielt sich kaum ein Ungeimpfter an das Ausgangsverbot, und Verstöße wurden auch nicht sanktioniert. Die Höchstrichter beschäftigen sich also in einem ziemlich aufwendigen Verfahren mit einer Phantom-Bestimmung. Dem Rechnungshof kann das nicht gefallen. Aber dort sitzen ja buchhalterische Gröscherlzähler und nicht edle Juristen wie im VfGH.

Normalerweise tagt der Verfassungsgerichtshof in aller Stille. Geht es ums große Ganze, kann der VfGH-Präsident Verhandlungen ansetzen, zu denen Volk und Medienvertreter zugelassen sind. Der Eintritt ist kostenlos, aber beschränkt. Tickets werden per Los vergeben. Im VfGH herrscht strenger Gleichheitsgrundsatz und am Dienstag daher FFP2-Pflicht für alle, außer für zwei Zuschauer, die ein Maskenbefreiungs-Zertifikat vorweisen können. In ihren Gesichtern ist der Stolz zu lesen, ihren Protest mitten in die heilige Halle des Höchstgerichts getragen zu haben.

Palazzo-Imitat

Das VfGH-Gebäude an der Wiener Freyung sieht aus wie ein Renaissance-Palazzo, wurde aber im Jahr 1921 für eine Bank errichtet. Die frühere Schalterhalle ist heute der Verhandlungssaal. Hinter der Richterbank an der weißen, ledergepolsterten Wandverkleidung prangt in goldenen Lettern der erste Artikel der Bundesverfassung: „Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus.“ Rechnungshof-Prüfer könnten einwenden, dass der zweite Satz dasselbe bedeutet wie der erste und daher eine ausgabenintensive Doppelgleisigkeit darstellt. Aber bekanntlich sind das Centzutzler.

Bevor das hohe Gericht erscheint, ermahnt eine Ordnerin alle Anwesenden, sich von ihren Sitzen zu erheben. Die Tür öffnet sich. Der Präsident und die Vizepräsidentin tragen Verbrämungen aus Hermelin an ihrem Amtskleid. Die Talare ihrer zwölf Kollegen haben einen kragenartigen Besatz aus purpurnem Samt. Alles hier strahlt Würde aus. Man kann sich die ehrenwerten Mitglieder des VfGH schwer in einer lockeren Umgebung vorstellen, im Biergarten etwa oder bei einer feucht-fröhlichen Aprés-Ski-Party im Kitzloch.

Präsident Christoph Grabenwarter eröffnet die Sitzung. Links vor ihm sitzen die Kläger und ihre Anwälte, rechts die Vertreter des Gesundheitsministeriums. Einige von ihnen kennt man seit zwei Jahren aus dem Fernsehen, Herwig Ostermann etwa, den Leiter der Gesundheit Österreich GmbH, oder Katharina Raich, Chief Medical Officer und Vorsitzende der Gecko-Kommission. Im Grunde tun die beiden hier das gleiche wie im Fernsehen. Sie beantworten Fragen nach der Sinnhaftigkeit der Corona-Maßnahmen; bloß, dass nicht Armin Wolf bohrend nachhakt, sondern ein Verfassungsrichter.