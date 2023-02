Karas: "Menschen haben es satt, wenn sich Parteien ständig mit sich selbst beschäftigen"

Sie sind Niederösterreicher. Welche Lehren ziehen Sie aus dem Wahlergebnis?

Karas

Quer durch Europa bereiten dieselben Themen den Menschen Sorgen. Daher sollte uns dieses Wahlergebnis zu denken geben. Permanente Zuspitzung und ständiger Krisenalarm bedienen nur die politischen Ränder. Die Mitte verliert an Gewicht. Das trifft ÖVP und SPÖ. Es ist ein Fehler, sich an die Ränder anzubiedern und deren Politik zu kopieren. Davon profitieren nur die hemmungslosen Nationalisten und skrupellosen Vereinfacher.

Wen meinen Sie mit Rändern? Die FPÖ?

Karas

Ja, aber nicht nur. Wir erleben Polarisierung in der Gesellschaft, Politik der Schuldzuweisungen statt der Suche nach Lösungen. Und eine Auseinandersetzung, die sich am nächsten Wahlergebnis orientiert, statt Zukunft zu gestalten. Das hilft den Vereinfachern. Daher ist es wichtig, dass ÖVP und SPÖ in die Mitte zurückkehren und sich nicht mit Wer-bietet-mehr überbieten. Die SPÖ hat in der Teuerungsdebatte immer neue Forderungen erhoben, damit aber nur den rechten Populisten geholfen.

Ein wichtiges Wahlmotiv war Asylpolitik.

Karas