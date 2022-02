Karl-Lueger-Statue in Wien: Das Schandmal

Auch bei aktuellen rechtspopulistischen Politikern beobachtet man diesen Weg. Der ungarische Premier Viktor Orbán begann seine politische Karriere als liberaler Stipendiat der Soros-Stiftung. Ex-ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz, der anfangs die Leistung von Zugewanderten in den Mittelpunkt stellte, spielte später auf der ausländerfeindlichen Klaviatur oder ließ spielen. Alle wurden sie mitgerissen vom Erfolg.

So gesehen sei es nicht ganz falsch, Lueger und Kurz miteinander zu vergleichen, sagt der Historiker Tim Corbett, der sich eingehend mit Luegers Wirkung auseinandergesetzt hat (siehe Podcast).

Das Phänomen Kurz könnte erklären, warum die Denkmal-Debatte so hitzig verläuft. Viele würden das Denkmal am liebsten in die Luft sprengen.

„Das wäre eine Lösung für immer. Ich wünschte mir jedoch einen immer wieder veränderbaren Umgang mit dem Denkmal“, sagt Barbara Staudinger, designierte Direktorin des Jüdischen Museums in Wien. Am Beispiel der historischen Figur Lueger lasse sich vieles diskutieren: „Antisemitismus, Rechtspopulismus, Radikalisierung in der Gesellschaft, Verschiebung der Grenzen“.