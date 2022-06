Kassensturz mit Fragezeichen: ÖVP-Finanzen auf dem Prüfstand

Und dennoch plante die ÖVP auch 2019 eine Überschreitung der Wahlkampfkostenobergrenze unter Täuschung der Öffentlichkeit-zumindest ursprünglich. Das belegen Unterlagen, die dem "Falter" vorliegen. Ob es dieselben Dokumente sind, die dem Rechnungshof zugespielt wurden, ist unklar, aber nicht unwahrscheinlich. Die ÖVP bestreitet die Recherchen des "Falter" bis heute, die Unterlassungsklage war aber weitgehend erfolglos.



"Die eigentliche Frage ist: Hat die ÖVP alle relevanten Kosten in die Wahlkampfkosten eingerechnet oder nicht?", sagt Sickinger: "Dass insgesamt mehr Geld für den Nationalratswahlkampf 2019 von der ÖVP ausgegeben wurde, erscheint mir evident. Aber sie muss ja nicht alles in die Wahlkampfkosten einrechnen." Tatsächlich sind für die Frage der Kostenüberschreitung nur Ausgaben für die letzten 82 Tage vor der Wahl relevant, die direkt dem Wahlkampf zugutekommen.



"Was dazugerechnet werden muss, ist eine juristische Frage", so Sickinger. 2017 sei etwa getrickst worden, indem Social-Media-Clips teilweise nicht dem Wahlkampf, sondern der allgemeinen Kommunikation zugeordnet wurden. Auch 2019 kalkulierte die ÖVP die Wahlkampfkosten speziell. Die "Wandertour" von Sebastian Kurz plante sie etwa nicht als Zusatzkosten für die Wahl ein. Es handle sich um eine reguläre jährliche Veranstaltung, die auch 2018 in einem Jahr ohne Wahl stattgefunden habe. Gutachterin Barbara Sommerer, die für den Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat die Wahlkampfausgaben der Parteien prüfte, sah das anders-die ÖVP habe Bildmaterial und Videoschnipsel des Wandertags zur Wahlmobilisierung verwendet.



Ob der Wandertag in die Wahlkampfkosten miteinbezogen wurde, ist unklar - die ÖVP ließ eine Anfrage von profil dazu unbeantwortet. Auch eine detaillierte Aufschlüsselung der Ausgaben für beide Wahlen 2019 wollte sie nicht übermitteln und verwies stattdessen auf ihren Rechenschaftsbericht, in dem sich aber nur die Angabe findet, dass man die Obergrenzen in den Wahlkämpfen eingehalten habe.



Auch Nachfragen des Rechnungshofs seien teilweise nicht beantwortet worden, erklärt dieser in seinem Statement. Eine Befugnis zur Einsicht der Parteibücher hat er nicht. Die für den Sommer geplante Novellierung des Parteiengesetzes soll das ändern. Bisher war der Rechnungshof auch nicht direkter Auftraggeber der Wirtschaftsprüfer-und konnte sich deshalb mit Fragen nur an die Partei wenden. Das wird bei der erneuten Prüfung anders laufen.



Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Karl Nehammer, der als ehemaliger Generalsekretär für die Wahlkämpfe 2019 verantwortlich ist, gab sich in der "ZiB 2" dennoch betont gelassen: "Wenn zwei Wirtschaftsprüfer schon testiert haben, soll noch einer kommen, und wenn der Rechnungshof will, kann er auch noch einen vierten schicken. Wir haben da nichts zu verstecken."



Das nächste Kapitel in der langen Geschichte der ÖVP-Parteifinanzen kommt bestimmt.