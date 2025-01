Kein Platz für profil bei Kickl-Erklärung

profil wird beim Pressestatement im FPÖ-Medienzentrum in der Wiener Reichsratsstraße direkt hinter dem Parlament nicht vor Ort sein können. Eine Akkreditierungs-Anmeldung von profil lehnte die FPÖ ab – aus Platzgründen, wie die Partei schriftlich betont: Die Erklärung werde aber auch auf FPÖ-TV übertragen, „Sie verpassen also nichts“. Zudem sei bei dem zehn bis 15-Minütigen Statement nicht geplant, dass Kickl Fragen beantworte, erklärte ein Sprecher telefonisch. Für künftige Pressekonferenzen, etwa im Rahmen von Regierungsverhandlungen, wolle die FPÖ größere Räume anmieten.

Schon nach der EU-Wahl galt bei der FPÖ für profil: Bitte draußen bleiben. Auch damals argumentierte die Partei, profil aus Platzmangel nicht zur Wahlparty in der Wiener Weinbar Vino zu lassen: „Wir platzen aus allen Nähten“. Auch Auslandsmedien wie dem deutschen öffentlich-rechtlichen Sender ZDF wurde damals der Zugang verwehrt, die Kollegin filmte ihren Einstieg vom Gehsteig aus. Der Verband der Auslandspresse in Österreich sah darin eine Fortsetzung des blauen Musters der „totalen Gesprächsverweigerung mit der internationalen Presse“.

Zur heutigen Presseerklärung von Herbert Kickl dürfte mindestens ein Mitglied des Verbands der Auslandspresse zugelassen worden sein.

Doch auch der FPÖ-nahe oberösterreichische Verschwörungssender „AUF1“ kündigte an: „AUF1 wird jedenfalls vor Ort sein“ – in Person von „Innenpolitik-Redakteur“ Philipp Huemer, seines Zeichens Ex-Wien-Chef der rechtsextremen „Identitären“, deren Symbole in Österreich verboten sind.