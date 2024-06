Der Tag, als die ÖVP die „Aufholjagd“ mit leisen Tönen ausrief

ÖVP und FPÖ lagen am Sonntag nah beieinander - bei den Wahlfeiern. In Prognosen stürzt die Kanzlerpartei ab.

Wenn ein Dutzend Kameras auf einen gerichtet sind, kann man nicht so reagieren, wie man eigentlich möchte. Zumindest, wenn es eine Reaktion auf das schlechteste EU-Wahlergebnis der eigenen Partei ist. Christian Stocker, Generalsekretär der ÖVP, blickt also beinahe emotionslos nach vorne, als die erste Trendprognose der EU-Wahl über die Bildschirmwand in der Parteizentrale flimmert: 23,5 Prozent, ein prognostiziertes Minus von 11,1 Prozentpunkten. Zumindest muss Stocker nicht alleine vor die Medien treten, wie im Vorfeld auch schon überlegt wurde: Ein paar Reihen hinter ihm flüstern Außenminister Alexander Schallenberg und Innenminister Gerhard Karner einander etwas zu. Links von ihm schluckt ÖVP-Klubobmann August Wöginger, als der Partei fünf Mandate vorausgesagt werden. Dazwischen hebt Frauenministerin Susanne Raab die Augenbrauen nach oben, als klar ist, dass die FPÖ wohl drei Mandate dazugewinnt. Kein bemühtes Klatschen, kein aufmunternder Jubel. Nur ein ironisches Lachen geht durch den Raum, als der ORF aus der Wahlparty der Freiheitlichen nebenan sendet und FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz sagt: „Es ist wichtiger zu arbeiten als zu feiern.“

Dass das ÖVP-Regierungsteam hier in der Lichtenfelsgasse im Medienraum versammelt ist, könnte zumindest an einem kleinen Hoffnungsschimmer liegen, der an diesem Wahlabend immer wieder durchblitzt. Wenn sich die Trendprognose bestätigt, könnte die ÖVP zumindest auf Platz zwei liegen. Vor der SPÖ. Aber das Ergebnis kann auch die Volkspartei nicht schönreden: „Das ist nicht das, wofür wir gelaufen sind", sagt Stocker. Von außen hört man lauten Jubel, der von der Freiheitlichen Wahlparty stammen könnte. Die Volkspartei feiert jedenfalls nicht. Spitzenkandidat Reinhold Lopatka und Bundeskanzler Karl Nehammer schauen sich die ersten Meldungen abseits der Öffentlichkeit an.

Wobei: Die Freiheitlichen erreichten zwar einen eindeutigen ersten Platz, so richtig gefeiert wurde nach der ersten Trendprognose aber auch nicht. Es ist womöglich der Fluch eines Sieges mit Ankündigung – und mit Dämpfer: In Umfragen lag die FPÖ bis zuletzt deutlich besser als nun schlussendlich am Wahlabend. Vor allem aber war die Weinbar Vino in der Wiener Lichtenfelsgasse um 17 Uhr noch nicht gefüllt – obwohl die Partei mehreren Medienvertreter:innen den Zugang wegen angeblicher Überfüllung untersagt hatte: „Wir platzen aus allen Nähten“, erklärte die Pressestelle der FPÖ profil am Mittwoch. Andere Medienvertreter:innen kontaktierten die Partei später und erhielten dennoch einen Platz auf der blauen Gästeliste. Auch Auslandsmedien wie der deutsche öffentlich-rechtliche Sender ZDF wurde der Zugang verwehrt. Der Verband der Auslandspresse in Österreich sah darin bereits am Freitag in einem offenen Brief an Herbert Kickl eine Fortsetzung des blauen Musters der „totalen Gesprächsverweigerung mit der internationalen Presse“: Diese Haltung der FPÖ sei „eine beispiellose und innerhalb der EU einzigartige Verletzung des Rechts auf Information“. Dem FPÖ-Chef war die öffentliche Kritik sichtlich egal. Das ZDF musste etwa vom Gehsteig ins Lokal filmen.

Ein tiefer Fall Die Botschaft, die die Freiheitlichen aussenden wollen, verbreiten sie ohnehin auf den eigenen Kanälen: Was bei der EU-Wahl möglich wurde, soll auch bei der Nationalratswahl erreicht werden. Platz eins und damit einen Bundeskanzler Herbert Kickl. Es ist auch das Duell, das ÖVP und SPÖ am Sonntag einmal mehr ausriefen, jeweils mit ihren eigenen Spitzenkandidaten. „Heute startet die Aufholjagd“, sagte Christian Stocker.

Aufholjagd - allein das Wort auszusprechen muss die Volkspartei schmerzen. Immerhin war sie es, die seit Sebastian Kurz Platz eins für sich reserviert hatte. Bei der EU-Wahl sogar mit deutlichem Vorsprung. Eine Woche nach dem Ibiza-Skandal erhielten sie 34 Prozent der Stimmen. Aus dieser Höhe lässt sich tief fallen, und die ÖVP fiel.

Seitdem sind allerdings Korruptionsskandale, Rücktritte und Kanzlerwechsel passiert. Nehammer dankte Reinhold Lopatka gleich zu Beginn mit einem ehrlichen: „Danke, dass du dir das antust.“ Die türkise Niederlage hatte sich also angekündigt: Für ihren Auftakt in den Intensivwahlkampf Ende Mai hatte die Volkspartei einen Luxusbus mit 44 Sitzplätzen angemietet, um Journalist:innen die Anfahrt nach Oberwart zu erleichtern. Neben profil nutzte die Gelegenheit ein Vertreter des klubeigenen Mediums „Zur Sache“ und ein türkiser Pressesprecher. Die restlichen 41 Plätze blieben leer, der eigens eingerichtete Medienraum in der Veranstaltungshalle Oberwart ebenso. In der Halle selbst nahmen mehr Mitarbeiter der Partei an den „´Presse-Tischen Platz als Medienvertreter:innen. Das Resultat: Laut einer Auswertung der Austria Presseagentur (APA) gab es über ÖVP-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka im Mai nur 137 Medienbeiträge – weniger als Andreas Schieder (150), Harald Vilimsky (199) und ein Bruchteil der Aufmerksamkeit, die Lena Schilling erhielt (645). Kein Wunder, dass Lopatka in der ORF-Elefantenrunde partout nicht die Verantwortung für eine (absehbare) Wahlniederlage übernehmen wollte.

Unaufgeregt, aber unaufregend war auch der Wahlkampfabschluss. Für gewöhnlich finden solche Aktionen am Freitagabend an einem belebten Platz statt. Die ÖVP wählte den Donnerstagvormittag und die Lichtenfelsgasse aus. Vor der Parteizentrale befüllten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hunderte Sackerln mit Wahlgeschenken. Sieben Reihen davon standen vor dem Gebäude, während Christian Stocker und Reinhold Lopatka sich Platz eins an Mandaten wünschten. Karl Nehammer war nicht dabei.

Die SPÖ hat optimistisch zur EU-Wahlfeier in die große Marx-Halle, die 300 Gäste fasst, am Rande des 3. Bezirks geladen – in der sich zu Beginn dieses denkwürdigen Wahlabends die wenigen Gäste eher verloren. Das passte zum maximal durchwachsenen Wahlergebnis: Weit PÖabgeschlagen, Aktion Wähler von der FPÖ zurückholen gescheitert. Nur einmal brandete wirklich Jubel auf: Als in der ersten Trendprognose der Absturz der ÖVP vermeldet wurde. Und die wenigen Parteigranden gaben sich nachdenklich: „Wir müssen die Lehren aus diesem Wahlergebnis ziehen“, analysierte Klubobmann Philip Kucher. Denn: „Die Regierung ist unbeliebt, der Wunsch nach Veränderung da. Aber wir können davon nicht profitieren. Das müssen wir bis zur Nationalratswahl ändern.“ NEOS und Grüne nahe beieinander Zwei andere Parteien lagen in der ersten Trendprognose erstaunlich nahe zusammen: Die NEOS gewinnen laut Trendprognosen ein Mandat, die Grünen verloren eines. Wer für die Grünen ins EU-Parlament zieht, könnte noch spannend werden. Denn zuvor war spekuliert worden, ob Spitzenkandidatin Lena Schilling nach Medienberichten über ihren Zugang zur Wahrheit den Grünen Stimmen kostet - oder zumindest Menschen ihr die Vorzugsstimmen verweigern. Bei der EU-Wahl ist die Hürde etwas niedriger als bei der Nationalratswahl. Kandidatinnen und Kandidaten werden vorgereiht, wenn fünf Prozent der Stimmen ihrer Partei eine Vorzugsstimme für sie beinhalten. Ob das der Fall ist, entscheidet sich aller Voraussicht nach erst am Montag. Dann werden die letzten Vorzugsstimmen ausgewertet. 2019 war es Heinz-Christian Strache gelungen, ohne dass er sich darum bemüht hatte. Nach Ibiza schrieben mehr als 37.000 FPÖ-Wähler seinen Namen auf den Stimmzettel, obwohl er ursprünglich nur eine symbolische Kandidatur auf Platz 42 geplant hatte. Bekanntlich nahm er das Mandat nicht an. Auch die Grünen hatten in das relativ große Metropol-Veranstaltungszentrum geladen, bis 19:30 Uhr mit gratis Getränken. Und man merkte, die Partei war auf das Schlimmste eingestellt. Nach dem unerwartet turbulenten Wahlkampf voller Vorwürfen fühlten sich die zwei Mandate, eines weniger als 2019, offenbar fast schon verschmerzbar an. Man versuchte es schnell als Lehre für die Nationalratswahl zu interpretieren, für die Wählerinnen und Wähler: Jetzt zeichne sich tatsächlich ein Rechtsruck ab, „ein Weckruf für uns alle", wie Generalsekretärin Olga Voglauer sagte. Als erster vor die Medien trat Gesundheitsminister Johannes Rauch. Er dankte allen, die trotzdem die Grünen gewählt hatten. Auch auf der Wahlparty gab es übrigens eine ungeplante Aufregung: Aktivisten gingen auf die Bühne und hielten Schilder in die Luft mit der Aufschrift „Gaza Völkermord“ und riefen „Lena Schilling, stop the killing!“. Grüne Funktionäre mussten sie dann Richtung Ausgang bugsieren.

Für die Kleinparteien hat es nicht gereicht. Die KPÖ verpasste den Einzug, wobei ihr Hauptziel dieses Jahr ohnehin nicht das EU-Parlament in Brüssel ist, sondern der Nationalrat in Wien. Auch die Liste DNA, kurz für „Demokratisch, Neutral, Authentisch“, scheiterte mit der Medizinerin Maria Hubmer-Mogg als Spitzenkandidatin. Vermutlich auch, weil jede ihrer Positionen auch von den Freiheitlichen vertreten wurde: Die Aufarbeitung der Pandemiemaßnahmen, eine Skepsis bis hin zu Ablehnung der Impfung, Kritik an den Russlandsanktionen und der Asylpolitik der Europäischen Union.