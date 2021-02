Kern, Kurz, Strache: Die am meisten gegoogelten Fragen

Warum Strache wählen? Googelt man nach Gründen, Strache zu wählen, sieht es düster aus. Der Top-Eintrag bei den Suchergebnissen heißt "Meine 50 Gründe, nicht FPÖ zu wählen", ebenfalls dabei ist ein Artikel der "Welt": "Was Österreicher lieber tun, als die FPÖ zu wählen". Ein Beispiel? Sich Zitronensaft ins Auge spritzen. Aber auch Strache selbst kommt in den Suchergebnissen zu Wort. In einem YouTube-Video von 2012 erklärt er, warum man die FPÖ wählen sollte. Das brachte ihm aber nur 75 Likes.