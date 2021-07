Securities sind am Problem ähnlich nahe dran. Ein Türsteher mit langer Erfahrung in Wiener Innenstadtclubs sagt: "In der Vorstadtdisco der 1980er-Jahre war das Äußerste eine Prügelei mit Arbeitern, die nicht reinkamen. Heute müssen wir annehmen, dass jeder ein Messer dabei hat." Er selbst trägt im Alltag ein Springmesser bei sich, an der Club-Tür übt er sich in Diplomatie. "Ich spreche alle mit Sie an. Diese Machos mit ihrem Stolz und ihrer übersteigerten Ehre vertragen es ganz schlecht, wenn du sie abweist." Er ist angehalten, ihnen das Betreten des Clubs zu verweigern, sobald sie in Gruppen auftreten. Eine Messerfuchtelei gegen seine Person konnte er zuletzt durch einen gezielten Schlag abwehren. Kollegen in weniger noblen Ecken der Stadt würden längst stichsichere Westen tragen, erzählt der Türsteher. "Was der Boulevard berichtet, ist nur die Spitze des Eisberges."