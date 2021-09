Kinderfragen: Armin Laschet in Bedrängnis

Armin Laschet ahnt, dass er hier auf einen Coup hereinfällt, und dass Romeo und Pauline vielleicht über einen Knopf im Ohr Fragen eingeflüstert bekommen – er reagiert recht brüsk. Als Romeo fragt, ob Laschet etwas dagegen habe, dass zwei Männer heiraten dürfen, will dieser wissen, woher denn die Information stamme: „Wer kommt denn auf so komische Ideen?“ „Du hast Interviews gegeben, wo du gesagt hast, du willst das nicht. Im Spiegel,“ antwortet Romeo. Darauf Laschet: „Du hast schon den Spiegel vor so langer Zeit gelesen, das ist aber toll, dass du das kannst.” Etwas verzögert kontert Romeo, er hätte gegoogelt.

Auch Scholz und Baerbock im Interview

Klar ist: Hinter dem Interview steckt viel Vorbereitung, der aktuell diskutierte Knopf im Ohr spielt vielleicht auch eine Rolle. Dass Pauline und Romeo spontan wissen, wer Hans-Georg Maaßen ist, und dann nonchalant fragen, ob Maaßen ein Nazi ist, ist vielleicht unwahrscheinlich – aber tut das überhaupt etwas zur Sache? Dass Laschet derart ins Straucheln kommt, ist sowohl der Redaktion als auch Pauline und Romeo anzurechnen.

Denn die Kinder-Interviews sind ein Renner im Netz und harte Wahlkampf-Währung. Auch SPD-Kandidat Olaf Scholz stellte sich den Fragen von Pauline und Romeo, er kam dabei nach Mehrheitsmeinung auf Social Media besser weg als Laschet. Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) wurde ebenfalls interviewt, das Video soll nächste Woche ausgestrahlt werden.

Bis dahin können Sie ja die Fragen der beiden Jüngstjournalist:innen selbst beantworten: Wären Sie lieber ein Schlumpf oder ein Pokémon? Olaf Scholz tendiert zu Schlumpf.

Lena Leibetseder