Mattura besitzt eine Firma in Wien, gibt Interviews und war ab 2020 laut Dokumenten für ein Unternehmen tätig, das der mutmaßlich kriminellen Glücksspiel-Gruppierung „Kajot“ aus Oberösterreich zugerechnet wird.

Ob Mattura dort tatsächlich wohnt, beantwortete sein Anwalt Volkert Sackmann auf profil-Anfrage nicht. Fest steht: Obwohl Mattura 2017 seinen letzten Wohnsitz in Österreich – im 15. Wiener Bezirk – abgemeldet hat, ist er weiter oft im Land.

Christian Mattura ist eine schwer greifbare Person – das beginnt damit, dass kaum jemand weiß, wo er wohnt. Laut Firmenbuch lebt er auf der Isle of Man, einem britischen Steuerparadies.

Doch das Band hatte auch juristische Folgen: Pilnaceks Witwe, Caroline List, Präsidentin des Grazer Straflandesgerichts, brachte Klage gegen Mattura ein. In der Auseinandersetzung ist auch der Aufenthaltsort Matturas relevant.

Mattura war jedenfalls auch an jenem Juliabend 2023 in Wien, als er den früheren Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek heimlich mit seinem Handy aufnahm. Bekannt wurde Mattura, als er das Audiofile im November 2023 an Medien spielte. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war Pilnacek bereits seit einem Monat tot. Auf dem Band belastet Pilnacek ÖVP-Politiker schwer: Sie hätten bei ihm wegen Ermittlungsverfahren interveniert, behauptete er; wobei er den Interventionsversuchen nicht nachgegeben hätte. Das Tape löste eine Debatte über die mögliche Beeinflussung der Justiz aus. Es wird wohl, nebst den Spekulationen um Pilanceks Todesumstände, Gegenstand eines von der FPÖ geplanten U-Ausschusses des Nationalrats sein.

Versäumungsurteil gegen Mattura, er wehrt sich Angehörige können gegen Veröffentlichungen vorgehen, die das Bild eines Verstorbenen beschädigen. Aus Sicht der Klägerin suggeriert das Band, Pilnacek habe ein ganz besonderes Naheverhältnis zu einer Partei gehabt, was nicht stimme. List fordert deshalb die Vernichtung der Aufnahme und ein Verbot ihrer weiteren Verbreitung. Zwischenergebnis von Lists Klage: Weil Mattura auf die Klagschrift nicht reagierte, kassierte er im August 2024 ein sogenanntes Versäumungsurteil und müsste List die Prozesskosten erstatten.

Doch Ende Februar schaltet sich sein Anwalt Sackmann ein: Er fordert das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien auf, das Versäumungsurteil aufzuheben und die Klage von List zurückzuweisen. Da Mattura keinen Wohnsitz in Österreich mehr habe, konnte ihm die Klage nicht zugestellt werden. Dass die Post einen der Zustellversuche an eine alte Adresse Matturas bestätigte, sei ein „Versagen der Post“. Als Beweis führt er an, dass die spätere Zustellung des Versäumungsurteils erfolglos war. Mattura will von der Klage und dem Urteil erst aus dem Buch des Journalisten Gernot Rohrhofer („Der Fall Pilnacek“) erfahren haben, das Anfang des Jahres 2025 erschienen ist.

Im Widerspruch dazu steht allerdings ein WhatsApp-Chat aus dem März 2024: profil fragte Mattura zur angekündigten Klage von List, er antwortete nicht inhaltlich dazu. profil schrieb daraufhin wahrheitsgemäß: „Mattura wollte zur Klage nichts sagen.“ Den Teil des profil-Artikels zitiert auch Lists Rechtsanwalt Peter Zöchbauer in seiner Stellungnahme zu Matturas Klagebeantwortung. Und er scheibt: Der Beklagte verschweige in seinem Antrag „entgegen der Zivilprozessordnung seine Anschrift“, sei aber „regelmäßig in Österreich aufhältig“. Klage und Versäumungsurteil „wurden ihm (..) rechtswirksam zugestellt“.