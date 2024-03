Pilnacek-Tape: Die zwielichtige Vergangenheit des Fallenstellers

Heute hat Mattura laut profil-Informationen seinen Wohnsitz auf der Isle of Man in der Irischen See, die Insel gilt bei Reichen, Konzernen und Gaunern als beliebtes Steuerparadies.

Schon damals konnte man erahnen, dass Mattura Ambitionen hat, bloß wollte es nicht so recht klappen. Kandidaturen für das BZÖ brachten ihm kein Mandat ein, im Jahr 2011 setzte es dann den ersten großen Dämpfer: Mattura schlitterte in die Privatinsolvenz, die Schuld ist inzwischen getilgt.

Lobbyist für Glücksspiel-Betreiber

Im Namen der Betreiber lobbyierte er gegen den Branchenriesen Novomatic, der sich aus Sicht der kleinen Aufsteller mit dem Gesetz seiner Konkurrenten entledigt hatte, weil nun pro Bundesland nur mehr eine Handvoll Konzessionen vergeben wurden.

Dem Verband ging irgendwann das Geld aus, auch weil der Kontrolldruck der Finanzpolizei gegen illegale Automaten zunahm. Eine illegale Glücksspiel-Gruppierung war allerdings bereits damals so mächtig, dass sie Verwaltungsstrafen aus der Portokasse berappte – und die Behörden über Jahre zum Narren hielt.

Die Rede ist von der mutmaßlich kriminellen Organisation unter der Leitung des Oberösterreichs S., der auch unter dem Spitznamen „Phantom“ bekannt ist – aktuell ermittelt die WKStA mit Unterstützung des Bundeskriminalamts gegen die Truppe. profil berichtete ausführlich.

Eine profil vorliegende „Einstellungszusage“ zeigt, was bisher geheim war: Mattura dürfte ab Juni 2020 für eben diese Gruppierung tätig gewesen sein, die in ihrer Hochphase über 50 illegale Glücksspiellokale kontrollierte und mehrstellige Millionenumsätze machte. „Hiermit wird bestätigt, dass Herr Christian Mattura in unserem Unternehmen als Vollzeitkraft (Servicedienstmitarbeiter) mit einem Bruttoeinkommen von EUR 3.000,- beschäftigt wird“, heißt es in dem Schrieb eines Logistikunternehmens, das die Ermittler dem Netzwerk von S. zurechnen – die Firma betrieb eine Lagerhalle unweit von Wels, in der knapp 1000 Glücksspielautomaten lagerten. Sie dienten als Nachschub, falls die Finanz in den Lokalitäten der Gruppe Geräte einkassierte.

Wie aber passen Matturas Aktivitäten in der Schattenwelt mit seiner Abhörfalle gegen Pilnacek zusammen?