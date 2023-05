Ich finde es gut, dass er es so formuliert hat. Genau das ist seine Aufgabe als höchster General und Beamter. Als Politik geben wir die Linie vor. Neutralität heißt nicht, dass uns alles egal ist. Der Herr Bundespräsident hat eine schönere Formulierung gefunden: Neutral zu sein, heißt nicht, gleichgültig zu sein. Im Krieg in der Ukraine leisten wir unheimlich viel im humanitären Bereich. Wir liefern Notstromaggregate, Feldbetten und Röntgengeräte. Und Österreich hat 90.000 Kriegsvertriebene aufgenommen.

Wann ist der Krieg zu Ende? Was sagen die Heeresnachrichtendienste?

Tanner

Am Mittwoch hat das Krisenkabinett getagt. Unsere Dienste sehen kein baldiges Ende des Krieges.

Sie waren zunächst auch skeptisch, ob eine EU-Ausbildungsmission für ukrainische Soldaten mit der Neutralität vereinbar ist. Dabei forcierte die Idee Ihr Ex-Generalstabschef Robert Brieger, jetzt oberster Militär in der EU. Warum trauen Sie sich in der Hinsicht so wenig?

Tanner

Also mir hat noch nie jemand vorgeworfen, feig zu sein. Das ist eben wieder die Abwägung zwischen dem, was rechtlich möglich ist – und was politisch entschieden wird. Was unseren ehemaligen Generalstabschef betrifft: Er hat als höchster Militär der EU dort die Verantwortung zu tragen. Seine Aussagen wären wahrscheinlich andere gewesen, wenn er noch in Österreich an der Spitze stehen würde.

Bei der Sky Shield Initiative haben Sie weniger Bedenken: Auf Initiative Deutschlands wollen einige EU-Länder ein gemeinsames Raketenabwehrsystem aufbauen – es sind aber lauter NATO-Staaten.

Tanner

Es sind aber auch einige NATO-Staaten nicht dabei. Ich habe es als meine Verantwortung gesehen, dass wir von Anfang an dabei sind – angesichts dessen, dass wir die Bewachung in diesen Höhen und gegen Raketen sonst allein stemmen müssen. Ich hoffe, dass es schon im Sommer ein Memorandum of Understanding geben wird. Aber das entbindet uns nicht davon, weiterhin unseren Luftraum selbstständig mit Abfangjägern zu sichern.

Ohne Sky Shield müsste man alle Kosten selbst tragen. Polemisch formuliert: Die Neutralität endet dort, wo es zu teuer wird.

Tanner

Das ist etwas verkürzt dargestellt. Selbstverständlich werden wir nichts unterschreiben, was nicht der militärischen Neutralität und Verfassung entspricht. Am Ende des Tages geht es ja auch darum, wer im Ernstfall den Befehl des Abschusses geben würde.

In vielen Fällen wären das Sie als Verteidigungsministerin. Wie bereitet man sich auf so etwas vor?

Tanner

Mit diesem Punkt beschäftigt man sich schon von Anfang an. Ich bin mir sehr bewusst, dass das eine große Verantwortung ist. Aber dadurch, dass die Eurofighter 50 bis 60 Mal im Jahr aufsteigen müssen – bisher Gott sei Dank immer nur, wenn die Funkverbindung bei Fliegern unterbrochen ist –, kennt man die Abläufe sehr genau.