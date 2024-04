Strache an Kunasek: „Alle unsere Leute in Führungskräfteebene festsetzen!!!“

Als Oppositionspolitiker in der Steiermark empört sich Kunasek über den angeblichen „rot-schwarzen Postenschacher“ in seinem Heimatbundesland.

Das mach ich täglich! Erst gestern beim neuen Streitkräftekommando und nächste Woche bei der Basis. Wir haben in kürzester Zeit 3 Brigadekommandaten, unzähligen in der Zentralstelle, demnächst den MilKdt Tirol. Allerdings haben wir auch wenige echte Treue und viel neue „Treue”... wenn es Wünsche gibt mir das bitte zu sagen, bin dankbar für jeden echten Freiheitlichen in meinem Ressort.

[...] :-) Herr Verteidigungsminister….. beinharte Personalstrategie ist wichtig… in der Periode alle unsere Leute in Führungskräfteebene festsetzen!!!

Die blauen Postenwünsche beim Militär passen ins Bild. Die Freiheitlichen, die einst zu den lautesten Kritikern von rot-schwarzer Ämterpatronage im öffentlichen Dienst gehörten, haben in ihrer kurzen Regierungszeit von 2017 bis 2019 offenbar viel Energie darauf verwendet, Vertraute in Topjobs zu hieven.

Mario Kunasek lässt auf profil-Anfrage ausrichten, er habe sich als Verteidigungsminister bei allen Personalentscheidungen strikt an die gesetzlichen Vorgaben und die Vorschläge der Begutachtungskommission gehalten. Zudem habe Kunasek auch der FPÖ nahestehende Kandidaten nicht bestellt, wenn sie nicht aus Sicht der Kommission „im höchsten Ausmaß“ geeignet waren, und: „Er legte in seiner Verantwortung als Bundesminister niemals den Fokus auf Parteizugehörigkeit, sondern stets darauf, was die Truppe braucht.“

Am 26. Jänner 2019 sitzt Philipp Trattner, hochrangiger Kabinettsmitarbeiter von Heinz-Christian Strache, nämlich an den „Listen für die Vorstände“, die bereits im Strache-Prozess Thema waren. Er bespricht anhin per Chatnachrichten eine Reihe an Personalien. Es gäbe „viele Wünsche“, schreibt Trattner.

Strache und Trattner tauschen sich über Kandidaten für Aufsichtsräte und Geschäftsführungen aus, es geht unter anderem um den Verbund, um die OMV, die Post oder die ÖBB. Wichtig dabei ist Trattner anscheinend die Farbe der Bewerbenden: „Wir nehmen keine schwarzen 🙂“, schreibt er am 20. April an Strache. Diesem wiederum ist wichtig, dass die Kandidaten „fachlich perfekt“ sind, aber auch, dass sie „uns zugehörig“ sind.