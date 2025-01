Klimaaktivistin Anja Windl beschmiert ÖVP-Parteizentrale mit Kot

Am Mittwochnachmittag haben mehrere Personen die ÖVP-Zentrale in der Wiener Lichtenfelsgasse mit Kot beschmiert. Hinter der Aktion steckt die Klimaaktivistin Anja Windl. Wie viele beteiligt waren, verrät sie nicht – betont aber, dass es sich um keine Aktion der „Letzten Generation“ gehandelt habe: „Das war spontan, weil die ÖVP mit Rechtsextremen eine Regierung bilden will“, sagt Windl.

Laut Windl handelte es sich um Hundekot. Woher dieser stammt, ließ sie offen. Ob weitere derartige Aktionen folgen werden, etwa bei anderen Parteizentralen, wollte Windl nicht ausschließen: „Das muss man abwarten.“ Auf profil-Nachfrage erklärte die Landespolizeidirektion Wien, dass Windl aufgrund von Sachbeschädigung angezeigt wurde, „weitere Erhebungen sind im Gange“.

Anja Windl, eine deutsche Klimaaktivistin, erlangte als Mitglied der „Letzten Generation“ in Österreich Bekanntheit. Aufgrund ihrer Protestaktionen, darunter Straßenblockaden, wurde sie zu Geldstrafen verurteilt. Da sie diese nicht beglich, verbüßte sie im Sommer 2024 eine 42-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in Wien. Nach ihrer Freilassung setzte sie ihren Aktivismus fort, auch nachdem die österreichische Sektion der „Letzten Generation“ im August 2024 ihre Aktivitäten einstellte.

Parteizentralen im Visier von Aktivisten

In der Vergangenheit wurden mehrere Parteizentralen das Ziel von Aktivistinnen und Aktivisten. Zuletzt die Grazer ÖVP-Zentrale. Drei Unbekannte sollen im November 2024 die Fassade mit dem Schriftzug „Unsre Wut auf euren Wänden! FCK ÖVP“ beschmiert haben. Zwei Jahre zuvor war die Parteizentrale der steirischen FPÖ ins Visier von Aktivisten geraten. Mit roter Lackfarbe haben Unbekannte im Juli 2022 die Außenwände der Landesgeschäftsstelle der FPÖ Steiermark in der Grazer Conrad-von-Hötzendorf-Straße beschmiert. Auch in Tirol sollen im Februar 2024 mehrere Personen Farbbomben auf die ÖVP-Landesparteizentrale geworfen haben, auch der Schriftzug „Keine einzige weniger“ war darauf zu lesen. Landesgeschäftsführer Sebastian Kolland vermutete, dass hinter der Attacke Aktivisten am Rande einer Anti-Femizid-Demonstration stecken könnten.