Klimaökonom Steininger: „Ab 2025 keine neuen Verbrenner mehr zulassen“

Das Pendlerpauschale steht als klimaschädliche Subvention in der Kritik. Sollte man es abschaffen?

Steininger

Nicht ganz. Am besten wäre es, das Autofahren nur noch für den Weg bis zu den nächsten öffentlichen Verkehrsmitteln zu fördern und ab dort die Tickets für die Öffis zu subventionieren. Im Wesentlichen wäre das das Klimaticket. Das hätte neben CO 2 -Einsparungen einen weiteren Vorteil: Das Pendlerpauschale würde sozial gerechter. Denn am meisten wird in Mödling, einem der reichsten Bezirke Österreichs, ausbezahlt. Weil dort die Wohlhabenden mit ihren SUV in die Bundeshauptstadt pendeln. Es ist also nicht primär die Krankenschwester aus dem Waldviertel, die immer wieder als typische Pendlerin hervorgezaubert wird. De facto wird das Pauschale viel stärker durch eine höhere Einkommensklasse genützt.

Wie lange werden wir noch Autos mit Verbrennungsmotoren fahren können?

Steininger

Ein Fahrzeug ist in Österreich durchschnittlich 15 Jahre in Betrieb. Wenn wir 2040 im Verkehr keine Treibhausgase mehr emittieren wollen, dann wäre es klug, bereits ab 2025 keine Neuwagen mit Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen. Das Problem: Es ist nicht klar, ob das EU-rechtskonform wäre, denn die EU will ein Verbrenner-Aus ja erst ab 2035. Man könnte es aber über die Normverbrauchsabgabe lösen, die man in den nächsten Jahren deutlich ansteigen lassen könnte. Sodass es wirklich extrem teuer wird, sich einen Verbrenner anzuschaffen.