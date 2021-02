Klimavolksbegehren-Chefin: "Die ganze Last liegt auf den KonsumentInnen"

profil:Sie haben die "Fridays for Future"-Bewegung mit nach Österreich geholt, wie erklären Sie sich die aggressive Debatte über Greta Thunberg? Rogenhofer:Ich habe da viel Unverständnis dafür, wie viel Hass ihr entgegenschlägt. Ohne sie würde diese Bewegung nicht existieren. Sie hat die Regierenden sehr direkt darauf hingewiesen, dass sie in der Bekämpfung der Klimakrise versagt haben. Gleichzeitig sollte man sich nicht an einer Person aufhängen und sie an so hohen Maßstäben messen. Die Bewegung ist längst viel größer als sie alleine – auch in Österreich.