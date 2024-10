Es ist ein Samstagabend im September, als sich der SPÖ-Bundesparteivorsitzende Andreas Babler via Instagram an seine Follower richtet. In Niederösterreich regnet es – und zwar so stark, dass die Schwechat und Nebenflüsse über die Ufer treten. Seit mehr als zehn Jahren managed Babler die Gemeinde Traiskirchen als Stadtchef. An diesem Wochenende, an dem viele Teile Niederösterreichs aufgrund des Jahrhunderthochwassers unter Wasser stehen, informiert Babler, wo der mobile Hochwasserschutz aufgebaut wird, welche Ortsteile wie erreichbar sind und gibt in den Folgetagen Updates: etwa, welche Spielplätze wieder betretbar sind und wo Betroffene ihre vom Hochwasser kaputt gegangenen Möbel deponieren sollen. Mit Aufgaben wie diesen könnte es aber bald vorbei sein. Grund dafür sind rechtliche, aber auch parteiinterne Bestimmungen.

Am Donnerstag in einer Woche tritt der neue Nationalrat erstmals zusammen. Dabei wird nicht nur der Nationalratspräsident oder die Präsidentin gewählt, auch die neuen Abgeordneten werden angelobt. Bereits davor überlegen sich die Parteien, wer ihre Klubs als Obleute anführen soll – und damit künftig als Sprachrohr zwischen Nationalratspräsident und Plenum fungiert. Während Parteichefs in Regierungsverantwortung meist den Kanzler oder Vizekanzler geben, fungieren sie in Opposition meist als Klubobleute. Wie zuletzt etwa FPÖ-Parteichef Herbert Kickl oder auch NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger.

Andreas Babler füllt dieses Amt derzeit nicht aus, denn er hatte nach seiner Wahl zum SPÖ-Bundesparteivorsitzenden im Vorjahr keine Möglichkeit, in den Nationalrat zu wechseln. Welche Rolle wird Babler aber künftig spielen? Was darf er und was darf er nicht?