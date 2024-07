Könnte das neue Tierschutzgesetz die Zucht von Nacktkatzen und Möpsen verbieten?

Die FPÖ könnte daran nicht unbeteiligt gewesen sein. Generalsekretär Michael Schnedlitz hat in einer Aussendung blaue Anhänger aufgerufen, der Regierung ihre Meinung zu sagen, und die Seite zur Stellungnahme verlinkt. Diesem Ruf scheinen viele gefolgt zu sein. Eine der kürzesten Stellungnahmen lautet: „Freunderlwirtschaft“ eine andere: „Ich freu mich auf die Wahlen.“

Unmut gab es auch bei den jeweiligen Zuchtverbänden: „Haben Ihnen die Katzen gesagt, dass sie Probleme haben?“, ist in der Stellungnahme des ÖVEK, dem Österreichischen Verband für die Zucht und Haltung von Edelkatzen, zu lesen. Der Verein lehnt jeglichen „Zwang“ durch Gesetze ab. „Warum wird hier krampfhaft versucht, eine nach der anderen Rasse auszurotten? Was ist mit der Artenvielfalt?“, heißt es weiter. Zu Wort gemeldet haben sich auch die Züchter des Österreichischen Mopsclubs. Dass ihre Arbeit künftig von einer übergeordneten Kommission überprüft werden soll, erinnere an „DDR-Zeiten“, behaupten sie.

Qualzuchtkommission kostet 200.000 Euro im Jahr

Für Tierschützer ist das ein wichtiger Schritt, sie begrüßen die Novelle zwar, trotzdem bleiben einige Unklarheiten: „Wie die Arbeit der Kommission konkret aussehen wird, wissen wir noch nicht. Doch ein bundesweites Kontrollorgan, das Zuchtauflagen kontrolliert, sollte im Interesse aller sein – Züchter und Besitzer“, sagt Julia Eppinger von der Organisation „Vier Pfoten“. Laut der Tierschützerin geht es nicht darum, die Zucht von Nacktkatzen, Möpsen und Co. vollständig zu verbieten, sondern die gesunde Zucht in den Vordergrund zu stellen: „Tiere dürfen nicht nach Trends gezüchtet werden. Ihre Gesundheit ist keine Nebensache.“ Das betont auch Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne): „Qualzucht ist kein Modetrend, dem man nachgehen muss, sondern es ist Tierquälerei.“

Die Züchter befürchten durch die Gesetzesverschärfung einen Anstieg illegaler Importe aus dem Ausland, wenn die gewünschte Tierrasse nicht in Österreich erhältlich ist. Da durch die Auflagen die Zucht bestimmter Rassen stark zurückgehen wird. Eppinger sieht das nicht so, da Import und Verkauf im Tierschutzgesetz bereits verboten sind. Durch die Novelle wird auch der Erwerb solcher Tiere strafbar. Beispielsweise der Kauf von Hundewelpen aus einem Kofferraum heraus oder die Bestellung über das Internet.