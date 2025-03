Es nennt sich das „erste islamische Realgymnasium Europas“ und verspricht „hochwertige Bildung auf Basis islamischer Werte“: Die islamische Privatschule IRGW im 15. Wiener Gemeindebezirk.

Dass Mädchen schon in der Unterstufe Kopftuch tragen dürfen, ist Teil dieser Werte. In der 1. Klasse tragen es drei von zehn Mädchen, in der 4. Klasse neun von 16, zeigt ein Blick auf die Klassenfotos.

Auch in islamischen Volksschulen kann das Kopftuch bereits Teil der Schul-Realität sein, wie bereits eine profil-Recherche aus dem Jahr 2017 zeigt.

Im Islam selbst ist die Verhüllung ab der Geschlechtsreife vorgesehen. Die Bundesregierung will eine klarere Grenze einziehen und das Kopftuch bis 14 verbieten. Aber soll dieses Verbot auch auf private Schulen ausgedehnt werden? „Ja, das streben wir an“, sagt die Pressesprecherin von Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) auf Anfrage.