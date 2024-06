Bei Krankheit droht Konkurs: Selbstständige fordern bessere Absicherung

Bei der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) sind 64.635 Neue Selbständige pflichtversichert. Die Versicherungsanstalt gewährte im Vorjahr 31,7 Millionen Euro an Unterstützungsleistungen für lange Krankheitsverläufe. Insgesamt haben 17.300 Selbstständige um Unterstützung gebeten, wie viele Fälle abgelehnt wurden, will die SVS nicht verraten.

Die Krankheit kam plötzlich. Anfangs ignorierte Magdalena G. ihre Grippesymptome. Doch von einem Tag auf den anderen fühlte sie sich, als hätte sie jemand mit KO-Tropfen vergiftet. Magdalena G. heißt in Wirklichkeit anders, doch sie fürchtet Konsequenzen, wenn ihr echter Name in diesem Artikel erscheint. Die über 50-jährige selbstständige Grafikerin ist an multipler Sklerose (MS) und am Chronischen Fatigue Symptom erkrankt: „Nach dem Haarewaschen raste mein Herz, als wäre ich zehn Stockwerke hinaufgerannt.“ Diese schwere neuroimmunologische Erkrankung führt oft zu einem hohen Grad körperlicher Behinderung. Manche kennen sie unter Long Covid. Wie Magdalena G. geht es weltweit etwa 17 Millionen Menschen.

Vor dem ersten Antrag im Februar hatte Magdalena G. viele Fragen. Zwischen Krankenhausbesuchen musste sie Formulare ausfüllen und Einreichfristen einhalten. Das Geld war zum erwarteten Stichtag dennoch nicht am Konto: Ihr Antrag ist aufgrund eines Fehlers bei der SVS liegen geblieben, wurde ihr nach mehrmaligem Nachfragen mitgeteilt. Das traf sie an einem gesundheitlichen Tiefpunkt. „Ich hoffe, ich bin ein Einzelfall“, sagt sie im profil-Gespräch.

Ohne ihren Partner könnte sie sich weder die Wohnung leisten, noch selbstständig Arzttermine wahrnehmen: „Alles, was wir uns vorher aufgeteilt haben, macht er jetzt allein: Vom Haushalt bis zum Gassigehen mit unserem Hund.“ Magdalena G. muss alle zwei Wochen eine neue Krankschreibung von ihrer Neurologin holen. So sieht es die SVS vor.

Sie ist kein Einzelfall. Astrid W. hatte Leukämie. Sie ist Unternehmenscoach und selbstständig. Es wäre geschäftsschädigend, fürchtet sie, wenn ihr echter Name in diesem Artikel vorkommen würde. Im Sommer vor einem Jahr war sie mitten in der zweiten Chemotherapie und „total erledigt“, wie sie profil sagt: „Ich konnte nur langsam kleine Schritte gehen und jeder Gedanke war ein riesiger Akt.“ Ihre Angehörigen dachten, „das war es“, erinnert sie sich. Aus der Nase blutend musste sie „einen Packen“ Formulare ausfüllen und Krankheitsnachweise an die SVS liefern. Eine Sozialarbeiterin half ihr bei den bürokratischen Pflichten. Astrid W. lebte von ihrem Ersparten, doch das Geld drohte auszugehen: „Ich hatte Angst vor Obdachlosigkeit.“

Forderung nach Krankengeld ohne Wartezeit

Derzeit bekommt Astrid W. kein Geld von der SVS. Der Anspruch auf Unterstützungsleistung mit ein und derselben Diagnose endet nach 20 Wochen – selbst wenn die Diagnose Krebs lautet. Bald ist die Wartezeit von 26 Wochen vorbei, dann kann sie einen neuen Antrag stellen. Astrid W. befindet sich in der Rehabilitationsphase und hofft, wieder den vollen Betrag zu erhalten, also 37,28 Euro pro Tag oder 1118,40 Euro im Monat – vor Steuern und SVS-Beiträgen.

„Längere Krankheit ist in unserer Gesellschaft nicht vorgesehen, für Selbstständige schon gar nicht. Wir sind nicht abgesichert – obwohl wir prozentuell genau so viel wie Angestellte in die Sozialversicherung einzahlen.“ Darüber hinaus sei ihr während der Krankheit die Beitragsgrundlage der Sozialversicherung um zwei Drittel erhöht worden. Dass Astrid W. „im Gegenzug einen Behindertenpass und 192 Euro Pflegegeld im Monat“ erhält, sei unverhältnismäßig.

Der 2024 veröffentlichte Sozialbericht des Sozialministeriums unter Johannes Rauch (Grüne) kommt zum Schluss, dass „Personen in Haushalten mit hauptsächlich selbstständigem Einkommen“ zwar häufiger zur höheren Einkommensgruppe gehören, aber auch „eindeutig ein höheres Armutsrisiko“ tragen. Die Pandemie habe Menschen mit Gesundheitsproblemen in prekären Situationen hinterlassen. Der Sozialbericht macht Lücken in der Sozialversicherung für Selbstständige ohne Beschäftigung deutlich.