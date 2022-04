Krieg in der Ukraine: Ein jüdisches Déjà-vu

Jahrzehntelang durfte an das Verbrechen in Babyn Yar nur privat erinnert werden. Am Ort des Geschehens war ein Sportstadion geplant. Das wurde dann doch verhindert. Seit 1991 steht dort ein Mahnmal in Gestalt einer Menora, eines siebenarmigen Leuchters. Vor einigen Tagen wurde die Gedenkstätte in der Nähe des Kiewer Fernsehturms, der sich auf einem jüdischen Friedhof befindet, durch Raketenbeschuss beschädigt.

Für Ariel Muzicant, den langjährigen Vorsitzenden der IKG in Wien und Vizepräsidenten des Europäischen Jüdischen Kongresses, ist Putins Zerstörungskrieg „ein Schlag in die Magengrube“.

Nicht zuletzt wegen seiner Familiengeschichte. Muzicants Vorfahren stammen aus dem Gebiet der heutigen Ukraine und flüchteten von einem Nachbarland ins andere. Vor den Nationalsozialisten an die westchinesische Grenze, zu Fuß, in Karren, vor den Bolschewisten in die Gegenrichtung. Geboren wurde Muzicant 1952 in Israel. 1956 ging die Familie nach Wien und blieb hier hängen. „Ich habe ein Déjà-vu. Ich sehe die Not der Flüchtlinge. Die Elite hat sich in den ersten Tagen in ihre Mercedes gesetzt. Wir helfen jetzt denen, die allein nicht weiterkommen. Wir schicken Busse und sind mit Krisenteams an der Grenze. Ich bin stolz auf die IKG“, sagt Muzicant.

Als Student in Wien war Muzicant in Hungerstreik getreten, um russischen Juden die Ausreise zu ertrotzen. Zehn Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs staunte er, dass „in

ukrainischen Dörfern und Städten, von denen man nicht glaubte, dass es dort noch jüdisches Leben gibt, ein lebendiges Judentum“ existierte.