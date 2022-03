Widerstand im Krieg: Sind wir in Europa Romantiker?

Eine schwache Protestnote aus London und Paris erreichte spätnachts die Berliner Reichskanzlei. Die Tschechoslowakei nahm in dieser Nacht Tausende Flüchtlinge auf.

Die Machtergreifung in Wien ging innerhalb weniger Stunden vor sich. Die Kartei der Kriminalpolizei mit Linken und Nazi-Gegnern war in den Händen der Gestapo. Eine Verhaftungswelle setzte ein.

Angesichts der begeisterten Massen auf den Straßen kabelte Hermann Göring an Hitler: „Warum machen wir es nicht ganz?“ Selbst die Nazis waren von dem Rausch dieser Nacht überrascht; die deutschen Wehrmachtsverbände wurden nun rasch in Bewegung gesetzt. Am Flugfeld Aspern landeten deutsche Luftwaffeneinheiten. Am 12. März flogen den ganzen Tag über Hunderte Maschinen über Wien, machten einen Höllenlärm und einen bedrohlichen Eindruck. Millionen Propagandaflugblätter wurden abgeworfen, und es regnete kleine glänzende Hakenkreuze.

Propagandistisch war der Einmarsch der Wehrmacht mit 50 Übertragungswagen für die Wochenschauen ein Riesenerfolg, aber militärisch ein Fiasko. Es fehlte an Benzin und Straßenkarten. Pferde verendeten auf der Strecke, der damals in Österreich geltende Linksverkehr war für die Deutschen ungewohnt, Autos blieben liegen. Das Gros der deutschen Panzer musste mit dem Zug nach Wien gebracht werden. Der Auftritt Hitlers am Heldenplatz verzögerte sich dadurch um zwei Tage. Mit einem Einmarsch, der auf Widerstand gestoßen wäre, wie der russische in der Ukraine jetzt, hätte sich Hitler vielleicht ebenso blamiert, der weitere Gang der Weltgeschichte wäre ein anderer gewesen.

Adolf Hitler hatte erfolgreich gedroht. Ein halbes Jahr später opferten die europäischen Mächte die Tschechoslowakei. Die sudetendeutschen Gebiete, in denen die NSDAP monatelang die Stimmung aufgeheizt, terroristische Aktionen organisiert und ein Freikorps aufgerüstet hatte, wurden dem Deutschen Reich zugeschlagen. Zur „Sicherung des Friedens in Europa“, so hieß es. Man anerkenne die „Größe des Opfers“ der Tschechen und garantiere dafür die neuen Grenzen der Tschechoslowakei. Das war der Inhalt einer britisch-französischen Depesche an die Prager Staatskanzlei.

Auch hier denkt man unwillkürlich an Putins Krieg in der Ukraine. Doch laut einer Harvard-Studie sind asymmetrische Kriege, also Davids gegen Goliaths, immer öfter zu gewinnen. Einen Einmarsch wie 1938 in Österreich hatte sich Putin wohl vorgestellt, sagt Militärhistoriker Erwin Schmidl im profil-history-podcast. Doch es kam anders. Weil er es nicht mit Schuschnigg zu tun hatte.