Kriminalpolizei-Chef Holzer: Das Verbrechen wird wieder analoger

„Die klassischen Bankräuber sind so gut wie ausgestorben“, sagt Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamts (BK), bei einem Hintergrundgespräch in der Behördenzentrale in Wien. Es ist Zeit für eine Zwischenbilanz, vier Jahre nach seinem Amtsantritt. Der Salzburger, der seit 1993 bei der Polizei und seit 1996 im Kriminaldienst tätig ist, leitet die Behörde mit 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und acht Abteilungen.

2024 wurden in Österreich etwa 1400 Delikte täglich verübt, 36 Prozent davon in Wien. Die Aufklärungsquote lag bei knapp über 50 Prozent. Während die Gesamtkriminalität von 2023 auf 2024 leicht gestiegen ist, gab es bemerkenswerte Rückgänge in einigen Bereichen. Besonders auffällig: Erstmals seit einem Jahrzehnt gehen Internetverbrechen um sechs Prozent zurück.

Rückgang bei Cybercrime

Vor allem Online-Betrug, Erpressung und Delikte im Bereich der Kinderpornografie sind rückläufig. Eine Entwicklung, die Holzer positiv bewertet: „Wir sehen, dass die Sensibilisierungskampagnen Wirkung zeigen. Die Menschen fallen seltener auf Betrugsmaschen herein.“ Allerdings gab es 2024 immer noch 62.000 Fälle von Cybercrime.