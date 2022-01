Kristen Stewart als Prinzessin Diana: Royal Flush

Die Ehefrau des Thronfolgers sorgt für weihnachtliche Eklats. Die Rituale der königlichen Familie schlägt sie in den Wind, und auf die emotionale Kälte, die sie im strengen Rahmen des britischen Adels erfährt, reagiert sie mit Nervenkrisen und der Sehnsucht nach Ausbruch und Flucht. Zur Anpassung lässt sich Diana, Princess of Wales, nicht zwingen, denn auch wenn sie unsicher erscheint: Im Kampf um Autonomie, auch jene ihrer beiden Söhne, ist sie unbeirrbar.

Die Idee, Diana Spencer (1961–1997) mit der Amerikanerin Kristen Stewart zu besetzen, ist ein Clou. Eine Außenseiterin spielt hier die andere; als scheue Medienstars, Celebritys wider Willen, gelten beide. Und der Plan geht auf: In „Spencer“ (Kinostart:

13. Jänner), einem Blick auf die britischen Royals aus ironischer Distanz, verschwimmen die Linien zwischen Realität und Fantasie, um eine Art Psychothriller mit untergründig scharfem Witz freizulegen. Stewarts ambivalentes Spiel hält die Balance zwischen emotionaler Wirkung und kritischer Vernunft.

Seit 22 Jahren arbeitet Kristen Stewart, heute 31, als Schauspielerin. Die Gnade der geografisch korrekten Geburt lenkt sie früh in Richtung Filmset; in Los Angeles kommt sie im Frühling 1990 zur Welt. Ihre Hippie-Eltern arbeiten beide in den weniger glamourösen Etagen der Kinoindustrie, Kristen wächst mit ihren drei Brüdern im San Fernando Valley auf, nur eine halbe Stunde von der Parallelwelt Hollywood entfernt. Als Achtjährige spricht sie für ihre ersten Rollen in Werbespots und Fernsehfilmen vor. 2001 steht sie, kaum elf Jahre alt, erstmals in einer teuren Kinoproduktion vor der Kamera, in David Finchers Thriller „Panic Room“, an der Seite Jodie Fosters, die einst selbst ein Kinderstar war.