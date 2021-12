Netflix-Film "The Power of the Dog": Macht und Klasse

Zu schade, dass der Lockdown den Kinoeinsatz dieses Films vereitelt hat, denn seine unerhörte audiovisuelle Potenz (Musik: Jonny Greenwood) verdient erhöhte Konzentration. Nun muss, kann oder darf man "The Power of the Dog" also streamen, Netflix hat den subversiven Western ab 1.12. im Angebot. Die in Sydney ansässige Oscarpreisträgerin Jane Campion ("The Piano", 1993) zieht einen von der ersten Minute an ihren Bann mit dieser Adaption eines Romans von Thomas Savage, erschienen 1967.